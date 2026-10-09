Destaca Ernestina Godoy la importancia de la coordinación institucional para construir la paz

Con el propósito de fortalecer la presencia de la Fiscalía General de la República (FGR) en las entidades del país y conocer de primera mano las condiciones de trabajo de su personal, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, acudió a la Fiscalía Federal en el estado de Oaxaca.

Durante su visita, sostuvo una reunión con integrantes de la mesa de seguridad estatal, encabezada por el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; acompañada del titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza; y la Fiscal Federal en el estado, Damaris Baglietto Hernández.

También estuvieron presentes el Fiscal General del Estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla; el Secretario de Gobierno, Jesús Romero López; la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal, Erika María Rodríguez Rodríguez; así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, entre otras autoridades.

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La Fiscal General subrayó que ninguna institución puede enfrentar por sí sola los retos en materia de seguridad y procuración de justicia, por lo que es indispensable fortalecer la coordinación, cooperación y confianza entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como mantener una actuación permanente, rigurosa y apegada a la ley.

“Yo les digo, ninguna institución, ni el gobierno local, ni el gobierno federal, ni la Fiscalía, ni la Fiscalía estatal, ni la Secretaría de Seguridad, solitas no podemos… tenemos que unirnos, tenemos que coordinarnos, tenemos que tenernos confianza”, expresó.

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Asimismo, señaló que la presencia de la FGR debe reflejarse no solamente en su infraestructura, sino también en los resultados de sus investigaciones, la atención a las víctimas y su contribución a la reducción de la inseguridad, con el propósito de fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

“Estamos buscando que la Fiscalía General de la República esté presente no solamente en espacio, sino también que la gente le tenga más confianza a la Fiscalía”, puntualizó.

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Godoy Ramos destacó que el momento actual demanda aprovechar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las instituciones de la administración pública para avanzar en la construcción de la paz. En ese sentido, llamó al personal a redoblar esfuerzos y aprovechar todas las capacidades institucionales para alcanzar ese objetivo.

“No hay que perder ni un momento, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr la paz, pero también, como siempre les digo, yo lo que busco es la felicidad de nuestro pueblo”, manifestó.

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Durante su visita por la Fiscalía Federal, reconoció el compromiso, profesionalismo y experiencia de las personas servidoras públicas que integran esta representación social y destacó la importancia de mantener una labor coordinada, con responsabilidad y vocación de servicio, en favor de la sociedad.

Como parte de su recorrido, la Fiscal General visitó las áreas de Lofoscopía Forense, la Base de Datos de Características Individuales y Medicina Forense, así como el armero, el Módulo de Atención Social “¡Sí, confío!” y la Agencia de Investigación Criminal. También recorrió las oficinas de la representación federal, donde dialogó con el personal sobre las actividades que realiza diariamente.

De diciembre de 2025 a septiembre del presente año, la Fiscalía Federal en Oaxaca ha obtenido 214 vinculaciones a proceso y 262 sentencias condenatorias por delitos federales cometidos en el estado. En ambos casos destacan los ilícitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la salud, así como transporte de indocumentados, principalmente.