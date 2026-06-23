Privan de la vida a un menor de 14 años en Culiacán

Un menor de edad fue asesinado a balazos afuera de su domicilio, en el sector norte de la ciudad, en medio de una jornada que dejó seis muertos y cinco heridos, entre ellos otros dos menores de edad.

La víctima fue identificada como Christopher Yahir, de 14 años, quien fue privado de la vida afuera de su vivienda, en el fraccionamiento Los Girasoles, en el sector de Loma de Rodriguera.

De acuerdo con testigos, un grupo de hombres armados arribó al inmueble y, al encontrarlo afuera, le disparó en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga.

Sus familiares dieron aviso a las autoridades, pero cuando estas llegaron, el menor ya había perdido la vida. Después de realizar las diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para continuar con las investigaciones.

Christopher Yahir cursaba el tercer grado en la Escuela Secundaria Técnica No. 19, ubicada en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, una comunidad rural al norte de Culiacán.

De acuerdo con testigos, un grupo de hombres armados arribó al inmueble y, al encontrarlo afuera, le disparó en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga. Especial

Su recuerdo vivirá siempre en nuestra comunidad”, expresaron los directivos del plantel a través de una esquela.

El ataque se registró la noche del lunes y este martes 23 de junio fue reconocido como homicidio doloso en el conteo diario de hechos delictivos que realiza la Fiscalía General del Estado.

Además de Christopher Yahir, otras tres personas fueron asesinadas en distintos hechos registrados en Culiacán; otra más en Navolato y una en Escuinapa. Durante esa misma jornada, dos hombres, una mujer y dos menores de edad resultaron heridos en distintos ataques o enfrentamientos.

Abelardo, de 8 años, resultó herido por una esquirla cuando sujetos armados intentaron despojar a sus padres de su vehículo, en la colonia Guadalupe. Tras los hechos, fue trasladado a la Cruz Roja para recibir atención médica.

Por otra parte, una menor de 16 años resultó herida de bala al quedar en medio de un enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y presuntos delincuentes, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

La Secretaría de Salud informó que ambos menores se encuentran fuera de peligro: Abelardo fue dado de alta, mientras que la adolescente continúa internada, pero estable.