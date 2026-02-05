Se queda en prisión asaltante que contactaba a sus víctimas por Facebook

En al menos seis carpetas de investigación distintas formaba parte un presunto asaltante que utilizaba Facebook para citar a las víctimas con el supuesto objetivo de vender artículos, mismo que fue recientemente detenido en el estado de Jalisco.

Anthony Israel “N”, señalado en distintos robos, fue capturado a finales de enero luego de que las labores de inteligencia de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada permitieran ubicarlo en calles de la colonia Centro del municipio de Tonalá.

El señalado, de 18 años, contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo.

Utilizaba Facebook para contactar a sus víctimas

De acuerdo con las investigaciones, el detenido utilizaba un espacio en Marketplace de Facebook para citar a las posibles víctimas y cometer los ilícitos.

Entre los hechos que se investigan está uno reciente donde citó a una mujer con el supuesto objetivo de vender un automóvil.

Al momento de la reunión, se presume que el señalado y otro sujeto, utilizando un arma de fuego, amagaron a la víctima para robar el dinero y las pertenencias de la víctima, para después huir a bordo de una motocicleta.

Con las labores ministeriales se pudo identificar a Anthony Israel “N” como presunto partícipe de este hecho y de al menos otros cinco realizados con las mismas características, por lo que se solicitó y obtuvo el mandato judicial ya ejecutado.

Una vez detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que valoró los datos de prueba obtenidos por la Unidad de Investigación, resolviendo auto de vinculación a proceso por el delito de robo calificado.

Por tal motivo, y a petición del Ministerio Público, permanecerá como medida cautelar en prisión preventiva justificada por seis meses, mientras continúan las indagatorias.

Se exhorta a la ciudadanía a que, en caso de haber sido afectada por hechos similares, se interponga una denuncia que permita avanzar en las indagatorias.

JCS