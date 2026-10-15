Sentencia histórica en Hidalgo: primera condena por violencia vicaria

Hidalgo registró un hecho histórico en materia de justicia para las mujeres, luego de que un tribunal dictara la primera sentencia condenatoria en la entidad por el delito de violencia vicaria, tras un proceso judicial relacionado con una mujer originaria de Cuautepec de Hinojosa.

La resolución fue emitida por el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de Tulancingo, dentro del juicio oral 56/2025, en el que estuvieron involucrados Yeli Virginia N. y su expareja, Luis Alberto M. N., identificado en la información del caso como funcionario federal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El procedimiento comenzó a tomar rumbo después de que la mujer expusiera su situación durante las Mesas de Acercamiento de Bienestar y Paz, espacios de atención ciudadana en los que pudo solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.

A partir de esa denuncia, se estableció un seguimiento institucional con la participación de la Secretaría de Gobierno y otras instancias competentes, con el objetivo de canalizar el caso por las vías legales.

La violencia vicaria se caracteriza por el uso de hijas e hijos como medio para causar daño emocional o psicológico, o ejercer control sobre una mujer. Por ello, la sentencia constituye un antecedente relevante para el acceso a la justicia y la atención de quienes enfrentan esta forma de violencia.

En el desarrollo del caso también intervino el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, organización que ha promovido el reconocimiento y la visibilización de esta problemática. El colectivo destacó la actuación de la agente del Ministerio Público y del juez que participaron en el procedimiento.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no han hecho públicos los detalles específicos de la resolución, por lo que se mantienen reservados los alcances particulares del fallo.