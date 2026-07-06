Llevan la violencia vicaria en México ante la CIDH

El próximo 3 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará en Washington su primera audiencia temática sobre violencia vicaria a nivel interamericano, con el objetivo de colocar esta problemática en la agenda del sistema y en la opinión pública como una violación a los derechos humanos.

Nos encantaría que el Estado mexicano reconozca la violencia vicaria como lo que es: un mecanismo de represión contra las mujeres... Buscamos que se asuma la responsabilidad y que la prevengan, que la investiguen y que la sancionen como es debido”, explicó en entrevista Ie Tze Rodríguez, coordinadora del Área de Defensa de las Mujeres de la Red Solidaria Década contra la Impunidad A.C.

La violencia vicaria es una forma de agresión de género en la que el agresor daña a la mujer a través de sus seres más amados, principalmente sus hijos, mediante la retención, la manipulación o el retiro de la custodia. A nivel nacional, entidades como Yucatán, Hidalgo, Sinaloa, Colima, Puebla y el Estado de México ya reconocen normativamente este tipo de violencia.

La madre, la mujer, es el blanco de este agresor, pero el golpe no se lo dan a ella, ya no es un golpe físico. Es un golpe más psicológico, una tortura psicológica y esto lo hacen usando a las infancias o adolescencias, ya sea reteniendo para que no vean a la mamá, quitándoles la custodia, manipulando a los hijos para que ellos generen violencia en contra de la madre. En casos muy extremos se puede llegar incluso al infanticidio, con tal de lesionar y generar este daño a las madres”, explica Ie Tze Rodríguez.

A la audiencia pública asistirán Elisa María Zaldívar, Gabriela Pablos y Blanca Estela Paredes, cuyas denuncias individuales representan los tres primeros casos sobre este tema admitidos por el organismo internacional, ante la revictimización del sistema judicial mexicano.

La violencia vicaria es una forma de agresión de género en la que el agresor daña a la mujer a través de sus seres más amados, principalmente sus hijos, mediante la retención, la manipulación o el retiro de la custodia. Especial

Ellas van para exponer su situación de viva voz, la voz de las víctimas... No van a exponer sus casos como tal, más bien van a dar una exposición de todas las mujeres de México que están viviendo por este tipo de violencia y todos los obstáculos a los que se han enfrentado”.

“Después de que estas mujeres salen de ese círculo de violencia, viene otra represión y viene otra violencia que ya incluso involucra a personas del Estado mexicano”, precisó Ie Tze Rodríguez. Una cuarta víctima, Blanca Estela Cardona, no podrá asistir por dificultades relacionadas con la visa.

De acuerdo con la Red Solidaria Década contra la Impunidad, a la sesión también acudirá la representación del Estado mexicano para ofrecer una contestación oficial.

La Red Solidaria Década contra la Impunidad resalta la necesidad de reconocer a los menores como víctimas directas del conflicto. Especial

Con base en los casos que llevamos de estas mujeres, que fueron aceptados, y otras que sus casos no están en la Comisión Interamericana, es darle visibilidad al hecho de que, como tal, no se está dando justicia en México, pese a que es un país pionero en legislar y en nombrar la violencia vicaria en toda América Latina; como tal no se está dando avance a los casos”, subrayó Ie Tze.

Guerra judicial

Los antecedentes de las tres asistentes visibilizan este tipo de violencia en el país y, en palabras de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, los obstáculos institucionales que han enfrentado en la búsqueda de justicia. En el caso de Elisa Zaldívar, su proceso inició tras obtener la custodia de sus hijos en un juicio con su expareja; posteriormente, fue denunciada por corrupción de menores —delito de oficio—, lo que provocó su encarcelamiento durante seis meses. Tras demostrarse que los hechos imputados presuntamente ocurrieron cuando los menores ya estaban con el padre, el caso fue sobreseído, pero Zaldívar acumula años sin ver a sus hijos.

Gabriela Pablos enfrentó la sustracción de su hijo de siete meses de nacido por parte de su expareja. Al separarse, el agresor se coordinó con el padre del primer hijo de Pablos para iniciar múltiples litigios. Tras ser denunciada por sustracción de menores al resguardar a su hijo mayor, acumuló más de 90 procesos judiciales abiertos y fue detenida en una audiencia de verificación, aunque no resultó vinculada a proceso. Actualmente, pasa los fines de semana con su hijo menor tras dos años de separación.

Por su parte, Blanca Paredes denunció al padre de sus hijos por violencia física y por el presunto abuso sexual infantil y corrupción de menores cometido contra su sobrina de 15 años. El denunciado ostentaba el cargo de magistrado del Poder Judicial del estado de Jalisco. A raíz de la denuncia, Paredes enfrentó demandas para retirarle la custodia de sus hijos bajo el argumento de que sus jornadas laborales impedían el cuidado adecuado. Su expareja fue desaforada y cuenta con una orden de aprehensión vigente. Su expediente es el primero sobre violencia vicaria que admitió la CIDH.

El impacto en las infancias

La Red Solidaria Década contra la Impunidad, organismo que ha acompañado los tres casos y que logró que la CIDH los admitiera, resalta la urgencia de contabilizar cuántas mujeres atraviesan estos procesos, bajo una perspectiva de género. Asimismo, señala la necesidad de reconocer a los menores como víctimas directas del conflicto.

Queremos que visibilicen a los niños, niñas y adolescentes como víctimas también y parte de esta violencia. Si ellos como tal no sufren violencia vicaria, sí son los instrumentos que están siendo utilizados por los padres y por las instituciones... y sufren toda la violencia psicológica al estarlos alejando de sus madres”, afirmó Ie Tze Rodríguez.

Asimismo, lanzó una solicitud de apoyo a la ciudadanía para reunir fondos para el traslado.