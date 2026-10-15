Aprueba INE integranción de comités que evaluarán padrón y desarrollarán conteos rapidos

El Consejo General del INE aprobó la integración de los comités técnicos que evaluarán el padrón y las listas nominales para las elecciones de 2027, y calcularán las tendencias de la votación para diputaciones federales y las 17 gubernaturas que se renovarán el 6 de junio.

En el caso del Comité de verificación del padrón electoral, el grupo estará integrado por Marisol Luna Contreras, doctora en Economía y profesora investigadora de la FLACSO México; Julio César Martínez Sánchez, doctor en Estudios de Población y profesor de tiempo completo de la UNAM; Claudia Patricia Masferrer León, presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía; Emelina Nava García, doctora en Urbanismo, y Carlos Welti Chanes, especialista en demografía e investigador de la UNAM.

Para los conteos rápidos se propuso un comité de 11 especialistas, encargado de revisar los diseños muestrales y los procedimientos de recolección y procesamiento de datos, a fin de ofrecer estimaciones la noche de la elección.

Entre los nombres presentados están Michelle Anzarut Chacalo, doctora en Ciencias Matemáticas; Ruth Selene Fuentes García, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la UNAM; María Fernanda Gil Leyva Villa y Lizbeth Naranjo Albarrán, doctoras en Matemáticas; María Teresa Ortiz Mancera, maestra en Estadística; Patricia Isabel Romero Mares, especialista en Estadística e Investigación de Operaciones; Luis Felipe González Pérez; Felipe Javier Medina Aguayo; Manuel Mendoza Ramírez, doctor en Ciencias Matemáticas; Luis Enrique Nieto Barajas, doctor en Estadística, y Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela, también doctor en Estadística.