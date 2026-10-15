Asaltan dos tiendas, se llevan celulares y los detienen por el GPS

Por el GPS de uno de los celulares que robaron en dos tiendas de Puebla, dos de las personas que cometieron el delito fueron detenidas por policías municipales con parte del botín en su poder.

Los atracos fueron cometidos el pasado miércoles en la noche en las sucursales de La Margarita y Guadalupe Hidalgo, donde irrumpieron con la cara cubierta y con marros rompieron las vitrinas para llevarse los dispositivos móviles.

Acto seguido, los delincuentes escaparon y los empleados llamaron a los servicios de emergencia, lo que provocó la movilización policiaca en la zona.

Los delincuentes se llevaron teléfonos celulares, sin embargo, uno de ellos tenía activo el GPS lo que permitió a los uniformados ubicarlos en la colonia Guadalupe Hidalgo, donde dos de los presuntos ladrones fueron detenidos.

Miguel Ángel “N” y Santiago “N” tendrían antecedentes penales: delitos contra la salud, robo a comercio y asalto a transeúnte.

Detienen a secuestradores

La Fiscalía de Puebla detuvo a Ismael “N”, de 23 años, y Víctor Manuel “N”, de 29 años, por su probable participación en el delito de secuestro exprés cometido en agravio de un conductor de plataforma digital en Puebla capital.

De acuerdo con la investigación, el 11 de octubre de 2026 la víctima acudió a prestar un servicio solicitado por dos hombres.

Al concluir el recorrido, uno de ellos presuntamente la amagó con un arma y la obligaron a pasar a la parte trasera del vehículo, mientras continuaban circulando y la despojaban de sus pertenencias.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a otra unidad, mientras un tercer hombre se llevó su automóvil.

Durante aproximadamente cinco horas, la víctima permaneció privada de la libertad y fue interrogada sobre la posible existencia de un sistema de geolocalización en el vehículo y sobre información de sus familiares.

Alrededor de las 23:05 horas fue liberada y solicitó apoyo a elementos de la Policía Municipal que realizaban patrullajes en la zona, quienes dieron seguimiento a los probables responsables y lograron detener a dos de ellos.

Los detenidos fueron puestos a disposición. Como parte de la intervención se aseguró una camioneta, un arma de diábolos, una sudadera y dos identificaciones pertenecientes a la víctima.

El 12 de octubre de 2026 se decretó la retención de Ismael “N” y Víctor Manuel “N”, en tanto continúan los actos de investigación para la judicialización del caso.