Representantes del PRI y del Partido Paz expresaron dudas sobre los mecanismos de seguridad del nuevo sistema del INE para verificar la integridad de quienes aspiren a una candidatura, en particular sobre el manejo de la información confidencial una vez que los archivos son descargados y descifrados en equipos de cómputo locales.

Durante la presentación de la plataforma ante la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, Luis Cuenca, representante del PRI, preguntó si el sistema permite conocer en qué equipo se descarga la información y quién la manipula, así como si existen controles para impedir que sea copiada a dispositivos externos.

Una vez que esta información se baja, pues nada más resta tener fe en la buena voluntad de quienes hacen uso y manejo y bajan la información”, advirtió.

Cuenca insistió en que, una vez descifrado un archivo, podría trasladarse a una memoria USB y compartirse con otras personas, por lo que preguntó si era posible establecer candados para evitarlo.

En el mismo sentido, Ernesto Guerra, representante del Partido Paz, consideró que todavía faltan explicaciones sobre los controles de seguridad y pidió que se entreguen manuales, se realicen capacitaciones y simulacros por partido político.

INE designa cinco encargadurías en áreas estratégicas

El Instituto Nacional Electoral (INE) designó cinco nuevas encargadurías de despacho en dos direcciones ejecutivas y tres unidades técnicas, como parte de la revisión de su estructura administrativa y con el objetivo de garantizar la continuidad de sus operaciones durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Las designaciones fueron resultado de una decisión colegiada en la que participaron las diez consejerías electorales del Instituto.

En las direcciones ejecutivas, Karla Sofía Sandoval Domínguez asumió la encargaduría de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), a partir del 16 de noviembre, mientras que Juan Gabriel García Ruiz quedó al frente de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), desde el 17 de noviembre.

Sandoval Domínguez se desempeñaba como directora de la Carrera Profesional Electoral del INE, donde condujo dos concursos públicos de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional y 11 certámenes internos de ascenso.

Por su parte, García Ruiz cuenta con más de 30 años de experiencia electoral. Entre sus responsabilidades anteriores destacan la dirección de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y la Secretaría de la Comisión Nacional de Vigilancia.Designan titulares en tres unidades técnicas

En cuanto a las unidades técnicas, las encargadurías comenzaron a surtir efectos el 16 de noviembre.

Ariadna Morales Puente quedó al frente de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI). Es ingeniera en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y anteriormente se desempeñó como directora de Sistemas del INE, con experiencia en desarrollo de sistemas y coordinación de proyectos tecnológicos.

En la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación fue designada Itzel Aguilar Ambrocio, quien estuvo a cargo de la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche, donde impulsó la coordinación interinstitucional para prevenir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Mientras que Yesenia Flores Arenas asumió la encargaduría de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE). Es licenciada en Derecho y desde 2017 se desempeñaba como subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto.INE continuará revisión de su estructura

El organismo electoral informó que las consejerías continuarán con la revisión de la estructura ejecutiva para fortalecer la coordinación entre sus distintas áreas y atender las necesidades operativas del Instituto.

Las áreas involucradas tienen a su cargo tareas relacionadas con la administración del Servicio Profesional Electoral Nacional, la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal, los servicios informáticos, la promoción de la igualdad de género y la atención de procedimientos sancionadores en materia electoral.

El INE señaló que informará sobre las próximas decisiones derivadas de esta revisión, así como de su alcance y las fechas en que entrarán en vigor, en cumplimiento de sus compromisos de transparencia y rendición de cuentas.