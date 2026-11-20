Un cargamento de 17 mil 958 peluches presuntamente falsificados fue asegurado en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante un operativo conjunto de autoridades federales para detectar mercancía que podría infringir derechos de propiedad industrial.

La intervención estuvo encabezada por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los artículos fueron descubiertos en dos contenedores almacenados dentro de un recinto fiscalizado del puerto michoacano, como resultado de diligencias ministeriales relacionadas con diversas carpetas de investigación.

Autoridades federales aseguraron 17 mil 958 peluches presuntamente falsificados en dos contenedores de la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto: Especial

Durante las inspecciones, las autoridades identificaron miles de juguetes de peluche que reproducían personajes de películas y series animadas de marcas comerciales reconocidas, sin que se presentara documentación suficiente para comprobar su autenticidad.

En el primer contenedor fueron contabilizados seis mil 188 peluches con la figura de un personaje extraterrestre de dibujos animados, además de dos mil 120 unidades correspondientes a otro personaje de caricatura.

La revisión del segundo contenedor permitió localizar siete mil 250 juguetes de diferentes personajes animados, así como 900 figuras de una popular gatita y mil 500 peluches con la imagen de una esponja de caricatura.

En conjunto, las autoridades federales aseguraron 17 mil 958 piezas que quedaron sujetas a las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible comercialización irregular.

Foto: Especial

La identificación y separación de los productos se realizó durante las maniobras de desconsolidación de los contenedores, bajo la supervisión directa de personal de la FGR, encargado de conducir las diligencias ministeriales.

De acuerdo con la ANAM, la mercancía fue detectada antes de concluir los trámites de despacho aduanero, lo que permitió intervenir el cargamento antes de su eventual ingreso al mercado nacional.

La dependencia explicó que el procedimiento se efectuó conforme a las atribuciones de inspección y vigilancia establecidas en su Reglamento Interior.

Sin embargo, debido a que el almacén del recinto fiscalizado no cuenta con capacidad suficiente para resguardar la totalidad de los productos decomisados, las autoridades determinaron mantenerlos dentro de sus contenedores originales.

Ambas unidades quedaron bajo guarda y custodia, mientras la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones para establecer la situación jurídica de los juguetes y determinar si existen responsabilidades por posibles violaciones a los derechos de propiedad industrial.