Con una inversión de cinco millones de pesos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso nuevamente en marcha el área quirúrgica del Hospital General de La Paz, en Baja California Sur, luego de concluir los trabajos de rehabilitación integral en sus instalaciones.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, anunció a través de sus redes sociales que los tres quirófanos, la Central de Equipos y Esterilización (CEYE), así como el área de recuperación del nosocomio sudcaliforniano, ya operan con normalidad para atender a los derechohabientes de la entidad.

De acuerdo con el titular del organismo, la intervención técnica en el Hospital General de La Paz abarcó la renovación completa de pisos, plafones, muros y acabados.

Asimismo, las cuadrillas realizaron mantenimiento profundo en las instalaciones eléctricas, sistemas de iluminación, redes hidráulicas y sanitarias, además de la revisión y adecuación de las tomas de gases medicinales, garantizando con ello estándares óptimos de higiene, seguridad y funcionalidad.

Con la reapertura de estas salas, el personal médico ha retomado las intervenciones de alta y mediana complejidad en diversas especialidades, entre las que destacan cirugía general, ortopedia y traumatología, ginecología, urología y oncología quirúrgica.

La capacidad operativa restablecida también permite atender procedimientos de cirugía plástica, oftalmología, angiología y cirugía de tórax.

Esta entrega forma parte del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos y responde directamente al punto seis de la estrategia institucional denominada "12 acciones para 120 días", la cual contempla la conclusión de la rehabilitación y el equipamiento de un total de 55 quirófanos en todo el país.

La capacidad operativa restablecida también permite atender procedimientos de cirugía plástica, oftalmología, angiología y cirugía de tórax. Especial

En la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE mantiene en marcha este plan de trabajo cuatrimestral que no solo prioriza el rescate de la infraestructura física y el equipamiento hospitalario, sino que también integra estrategias para la contratación de personal de salud, la consolidación del abasto de medicamentos y la mejora continua en la calidad de la atención médica para los trabajadores al servicio del Estado y sus familias.