PRI, Verde y MC se adelantan a la elección de 2027

Rumbo a la renovación de 17 gubernaturas el próximo año, el PRI, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano arrancaron casi un año antes del inicio formal de las precampañas electorales, previsto para febrero.

En conferencia, Manuel Velasco, líder de los senadores del PVEM, dio a conocer nombres de sus legisladores y militantes que serán propuestos para participar en las encuestas que definan a los candidatos de la coalición oficialista.

Aseguró que, si Morena no quiere ir en coalición para la gubernatura de San Luis Potosí, el Verde irá solo. Ahí despunta la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

“Hemos pedido que se permita que nuestras candidatas y candidatos participen en la encuesta y que no vaya a pasar, como lamentablemente pasó en Veracruz, donde hubo algunos municipios donde candidatos de nosotros participaron en la encuesta, ganaron y luego ya no les permitieron encabezar la alianza”, lamentó.

En un movimiento parecido al de Morena y sus coordinadores para la Defensa de la 4T, que en la práctica operan como candidatos, el PRI dio el banderazo de salida a ocho mil 29 “defensores de México” que comenzarán a recorrer todo el país.

Alito Moreno presentó a la experredista Rosario Robles como la encargada del enlace con las organizaciones sociales.

Si bien el miércoles Jorge Álvarez Máynez, líder de MC, aseguró que su partido no se adelantará para destapar posibles candidatos rumbo a 2027, enlistó a emecistas destacados, con “aspiraciones legítimas”, como el senador Luis Donaldo Colosio; el gobernador de Nuevo León, Samuel García; la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y la presidenta municipal de Campeche, Biby Karen Rabelo de la Torre.

PRI baraja sus cartas fuertes rumbo a 2027

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dio el banderazo de salida a los ocho mil 29 “defensores de México” que comenzarán a recorrer todo el país, entre ellos los primeros 50 defensores que trabajarán en las 17 entidades federativas donde el próximo año habrá elecciones para la gubernatura.

Desde la sede nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas también presentó a la experredista Rosario Robles como la encargada del enlace con las organizaciones sociales, porque el Revolucionario Institucional trabajará de la mano de los ciudadanos que no están conformes con los gobiernos de Morena.

Moreno Cárdenas precisó que se trata de seis mil 432 defensores de México que trabajarán en las mil 802 alcaldías que serán renovadas el próximo año; además, mil 547 que trabajarán en los 300 distritos federales, rumbo a las elecciones para la renovación de la Cámara de Diputados y 50 defensores en las 17 entidades federativas cuyas gubernaturas serán renovadas.

Destacó que una vez que Morena decidió que en junio y julio comenzará el trabajo de sus “defensores” y el gobierno federal avaló la estrategia, entonces el PRI pondrá a trabajar a sus “defensores” desde este mes.

Los nombres que hizo públicos son Leticia Olivares, presidenta municipal de Tepezalá; Kendor Macías, presidente del PRI y el diputado federal Humberto Ambriz, en Aguascalientes. Daniela Salgado, regidora en Ensenada; Adrián Valle, diputado local; Víctor Galicia, líder de la CNC, en Baja California.

Roxana Higuera, Antonio Manríquez, Fabrizio del Castillo y Juan Valdivia, en Baja California Sur. La senadora Karla Toledo, el diputado federal Christian Castro Bello, el senador Pablo Angulo, la diputada federal Ariana Rejón Lara y el diputado federal Emilio Lara Calderón, en Campeche.

La senadora Mely Romero Celis, Enrique Rojas y la presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Rodríguez Andrade, en Colima. Los diputados federales Antonio Meléndez y Alejandro Domínguez serán defensores de México en Chihuahua; mientras que el coordinador de los senadores Manuel Añorve, María del Pilar Vadillo y el presidente del PRI estatal Alejandro Bravo, en Guerrero.

Adriana Hernández y el presidente del PRI estatal Guillermo Valencia y la regidora de Morelia, Edna Martínez, en Michoacán; Paola Vargas, Manuel Cota y Enrique Díaz, en Nayarit.

Como único defensor en Nuevo León, el PRI destapó a Adrián de la Garza.

La diputada local Adriana Meza, el exalcalde Manuel Montes, la diputada federal Abigail Arredondo, el diputado federal Mario Calzada y René Mejía, en Querétaro. Amalia Castilla, el diputado local Filiberto Martínez y Leslie Hendricks, en Quintana Roo.

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, Sara Rocha y Frinné Azuara, en San Luis Potosí; la senadora Paloma Sánchez y el diputado federal Mario Zamora, en Sinaloa. Guadalupe Soto y Víctor Hugo Celaya, en Sonora; la senadora Anabel Ávalos y Enrique Padilla, en Tlaxcala.

Y los diputados federales Carlos Peña, Fuensanta Guerrero y Arturo Nahle, en Zacatecas.

Reiteró que lo mejor es una alianza de todos los partidos políticos de oposición, pero si no hay posibilidades, el PRI irá a la competencia solo, con posibilidades altas de ganar.

Verde alista a sus corcholatas

El Partido Verde dio a conocer los nombres de sus senadores y militantes que serán propuestos para participar en las encuestas que definan a los candidatos oficiales de la coalición oficialista a las 17 entidades que tendrán elección de gubernaturas el próximo año.

En conferencia de prensa, el líder de los senadores del Verde, Manuel Velasco, explicó que si Morena no quiere ir en coalición para la gubernatura de San Luis Potosí, el Verde irá solo.

Detalló que, en Nayarit, la candidata que tiene la mayor popularidad en las encuestas es la senadora Jasmine Bugarín. En San Luis Potosí está la senadora (Ruth González) y también están diputados federales y diputados locales que pueden ser nuestros candidatos.

En Nuevo León presentarán en la encuesta al senador Waldo Fernández; en Querétaro al diputado federal Ricardo Astudillo; en Guerrero a la senadora Karen Castrejón, que va a participar en la encuesta.

En el estado de Zacatecas va a participar en la encuesta el diputado federal Carlos Puente; en el estado de Michoacán va a participar en la encuesta el diputado federal Ernesto Núñez. En el estado de Sinaloa va a participar en la encuesta el diputado federal Ricardo Madrid.

En Colima va a participar el senador Virgilio Mendoza; en Baja California Sur va a participar el diputado federal Manuel Cota; en el estado de Baja California va a participar el que fue alcalde de Tijuana y actualmente es diputado local Jorge Ramos.

Enlistan a emecistas con aspiraciones

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que su partido no se adelantará a los tiempos para “destapar” posibles candidatos para los comicios de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, ni para la elección presidencial de 2030, pero enumeró a emecistas más destacados y con aspiraciones.

En entrevista, luego de la presentación del Consejo Consultivo del MC, el dirigente, mencionó a las figuras políticas más destacadas del partido que están trabajando por tener un México mejor y, a pregunta expresa para 2030, mencionó a quienes tienen “aspiraciones legítimas”.

Entre ellos, señaló al senador Luis Donaldo Colosio; el gobernador de Nuevo León, Samuel García; la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y la presidenta municipal de Campeche, Biby Karen Rabelo de la Torre.

MC puso en la luz pública en los integrantes de su nuevo Consejo Consultivo y los definió como mexicanos destacados que pueden hacer un gran trabajo por el país, entre ellos, el exsecretario de Educación Aurelio Nuño, la creedora digital Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, y el exsecretario de Salud de la CDMX, Salomón Chertorivski.

Sin adelantarse a los tiempos electorales, Álvarez Máynez indicó que MC será muy escrupuloso y dijo no temer que otros partidos se adelanten, porque el partido naranja y los integrantes ciudadanos de su Consejo Consultivo están trabajando por el bien de México.

Con información de Aracely Garza