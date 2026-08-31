Más de 23 millones de estudiantes regresan a clases: medidas clave para prevenir enfermedades y contagios

Este 31 de agosto, alrededor de 23 millones de estudiantes de educación básica regresarán a las aulas después de las vacaciones de verano, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Con el inicio de este nuevo ciclo escolar también aumenta la convivencia en espacios compartidos y el contacto cercano entre niñas y niños, el cual, puede facilitar la transmisión de virus y otros agentes causantes de infecciones, por lo que las primeras semanas del ciclo representan una oportunidad para reforzar medidas de prevención desde casa.

Como referencia, durante 2025 México registró un promedio de alrededor de 216 mil casos nuevos de infecciones respiratorias agudas por semana entre junio y julio; para septiembre, el promedio semanal superó los 262 mil casos, un incremento cercano al 21%, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

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En cuanto a enfermedades estomacales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen cerca de 1,700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles en el mundo, muchas de ellas asociadas con agua o alimentos contaminados.

“En casa podemos reducir la probabilidad de contagios reforzando hábitos sencillos que los niños puedan replicar en la escuela. Lavarse correctamente las manos, consumir agua segura, mantener una adecuada higiene y conservación de los alimentos, así como evitar compartir vasos, cubiertos o botellas, son medidas cotidianas que contribuyen a prevenir infecciones y proteger su salud durante el regreso a clases”, explicó el Dr. Carlos Villalvazo, vocero de PiSA Farmacéutica.

Un acto simple, pero frecuente, como el lavado de manos puede reducir hasta 30% el riesgo de enfermedades diarreicas y 17% el de infecciones respiratorias agudas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), convirtiéndose en una de las medidas de prevención más accesibles para reforzar tanto en casa como en la escuela.

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Adicional a estas medidas, revisar que niñas, niños y adultos tengan al día las vacunas correspondientes a su edad es una acción fundamental para la prevención de enfermedades. Antes del regreso a clases, es recomendable consultar la Cartilla Nacional de Salud y completar los esquemas pendientes y valorar, de acuerdo con la edad, condición de salud y factores de riesgo de cada persona, si requiere alguna vacuna adicional. Es importante recalcar que, ante la aparición de cualquier síntoma, se debe consultar a un médico para recibir la orientación y el tratamiento correcto. La prevención desde casa no solo contribuye a proteger la salud individual, sino también la de quienes comparten diariamente las aulas y otros espacios de convivencia.