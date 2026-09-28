Prevén lluvias, descargas eléctricas y rachas de viento en Coahuila para las próximas horas

Autoridades de Protección Civil de Coahuila informaron que durante este lunes se prevé cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, que podrían generar encharcamientos, principalmente en zonas bajas, así como reducción de la visibilidad durante los periodos de mayor intensidad.

Estas condiciones se deben a la presencia de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica sobre el interior del país.

También se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en la entidad. Asimismo, viento de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros, que podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios publicitarios y otras estructuras susceptibles de resultar afectadas.

Durante las últimas 24 horas, el Servicio Meteorológico Nacional reportó temperaturas máximas de 39.7 grados centígrados en Piedras Negras y San Juan de Sabinas, reflejo de las condiciones de calor que prevalecen en algunas zonas de la entidad.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

En Acapulco activan fase amarilla ante paso de Rachel

Por Rolando Aguilar

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que debido a la tormenta tropical Rachel se esperan lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en el estado de Guerrero.

El fenómeno meteorológico se ubicó la mañana de este lunes a 370 kilómetros al Sur-suroeste de Acapulco y a 665 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Hay zona de alertamiento por los vientos de la tormenta tropical desde Punta San Altero, Michoacán hasta Playa Perla, Jalisco.

Ante esto, se inició la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, para dar seguimiento a la evolución de la tormenta tropical "Rachel", que se localiza frente a las costas de Guerrero y fortalecer las acciones preventivas ante los efectos indirectos que pudiera generar.

Se pidió a la población estar atentos a los avisos que emitan las autoridades. En Acapulco, también sesiono el Consejo Municipal de Protección Civil y se acordó elevar el alertamiento a fase amarilla para la prevención y reducir riesgos ante las lluvias por la tormenta tropical Rachel.

Esta fase de prevención amarilla permite activar los operativos y desplegar personal y equipo de emergencia.