Luego de una persecución y un enfrentamiento armado que concluyeron a las afueras del hospital La Salle, elementos de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional detuvieron a un presunto líder delincuencial del Cártel del Golfo, apodado “El Bazán”, que opera en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:40 horas, cuando personal militar detectó una camioneta Honda CR-V con placas de circulación de Tamaulipas y comenzó a perseguir a sus ocupantes.

Elementos de seguridad auxilian a lesionados tras una balacera en Ciudad Victoria Foto: Especial

De acuerdo con los primeros reportes, la persecución se desarrolló sobre la carretera Ciudad Victoria-Monterrey y derivó en un intercambio de disparos entre los tripulantes del vehículo y las fuerzas federales.

Durante su huida, los ocupantes se dirigieron hacia el hospital La Salle. Sin embargo, al llegar a las instalaciones, la camioneta terminó impactándose contra una jardinera, mientras que el acceso y la fachada del inmueble presentaron daños por impactos de bala.

Elementos de seguridad auxilian a lesionados tras una balacera en Ciudad Victoria Foto: Especial

Debido a que algunos de los sospechosos resultaron heridos, recibieron atención médica para ser estabilizados y posteriormente fueron trasladados a un hospital, donde quedaron bajo custodia de elementos de la Secretaría de Marina.

Fuentes cercanas al caso, que solicitaron mantener su identidad en reserva, identificaron a uno de los detenidos como Heriberto “B”, conocido con el alias de “El Bazán”, a quien señalaron como presunto líder del Cártel del Golfo con operaciones en Ciudad Victoria.

Elementos de seguridad auxilian a lesionados tras una balacera en Ciudad Victoria Foto: Especial

Hasta el momento, las autoridades federales no han proporcionado información oficial sobre la identidad de los detenidos, el número de personas aseguradas ni las circunstancias precisas del enfrentamiento.

Se espera que las instituciones de seguridad amplíen la información sobre el operativo y la situación jurídica de los detenidos.