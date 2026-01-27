Presidente InterContinental Cozumel apuesta por experiencias exclusivas para el viajero de lujo

Las proyecciones indican que el turismo de lujo en México crecerá un 7.6 % anual entre 2023 y 2030; un crecimiento que generará una mayor demanda de hoteles en Cozumel con una visible preferencia por experiencias cada vez más exclusivas.

Reconocimientos a nivel internacional demuestran la fuerza de este destino natural. Como muestra, en 2023 la isla fue incluida por la marca editorial multiplataforma Condé Nast Traveler entre los destinos más atractivos para hacer viajes sofisticados. Una mención trascendental que implica un activo reputacional de largo plazo.

El hospedaje en Cozumel ofrece algo más que habitaciones con vista al mar

Los hoteles en Cozumel han evolucionado al ofrecer atmósferas personalizadas, diseñadas para encontrar la excelencia en cada momento de su estancia.

Entre las experiencias más solicitadas se encuentran las inmersiones privadas a arrecifes protegidos, con acompañamiento profesional y rutas exclusivas para una exploración serena de los fondos marinos.

También se han destacado los recorridos en submarino de lujo, ideales para apreciar la biodiversidad marina con la comodidad y la privacidad deseadas, con la oportunidad de sumergirse hasta 100 pies bajo el nivel del mar.

En materia gastronómica, el alojamiento en Cozumel ha apostado por cenas a la carta junto al mar, cocinas con identidad, uso de ingredientes locales y menús que responden a los gustos y necesidades particulares del comensal.

El bienestar y el mar es la dupla clave del hospedaje en Cozumel

La búsqueda del bienestar consciente es otra pieza clave. Spas integrados a la vegetación, rituales con herbolaria maya, tratamientos con productos naturales y espacios para la introspección hacen el match perfecto con terrazas privadas y albercas con vista a la costa.

El diseño de los alojamientos responde a una visión donde la prioridad es integrar el paisaje. Materiales endémicos, construcciones de baja altura y entornos silenciosos crean una sensación de armonía, privacidad y exclusividad.

Para quienes viajan con seres queridos, hay catas privadas, talleres de cocina, observación de estrellas y actividades culturales guiadas, todas pensadas para fortalecer vínculos y enriquecer el viaje desde lo emocional.

Cozumel ha sabido responder a la demanda de un turismo más exigente, que prima la autenticidad, servicio impecable y entornos naturales extraordinarios.

Hoy, sus hoteles ofrecen experiencias que rivalizan con los mejores destinos del mundo, como Bonaire (Caribe neerlandés) y el Gran Caimán al sur de Miami (Islas Caimán).