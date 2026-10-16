Presidenta supervisa IMSS-Bienestar en Quintana Roo

La presidenta de México Claudia Sheinbaum supervisó las condiciones del Hospital Materno Infantil en Chetumal, Quintana Roo, como parte del plan de diagnóstico para el fortalecimiento del sistema IMSS-Bienestar.

Acompañada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y autoridades del sector salud, la mandataria realizó un recorrido por el nosocomio para revisar la operación diaria y las áreas de atención a la ciudadanía. Esta visita se enmarca en la gira de trabajo que realiza por los 24 estados integrados al convenio de federalización sanitaria.

Durante la jornada, la jefa del Ejecutivo y su equipo de trabajo evaluaron los avances en las obras de infraestructura hospitalaria proyectadas para Quintana Roo, las cuales buscan triplicar la capacidad de atención en la región sur del estado:

Nuevo Hospital General del IMSS-Bienestar: Contará con 120 camas censables, 152 no censables y un catálogo de 14 especialidades médicas destinadas a ampliar los servicios de salud para las familias quintanarroenses.

Contará con 120 camas censables, 152 no censables y un catálogo de 14 especialidades médicas destinadas a ampliar los servicios de salud para las familias quintanarroenses. Ampliación de la infraestructura del ISSSTE: Se construye un nuevo hospital que dispondrá de 90 camas censables, mayor oferta de especialidades y equipamiento tecnológico de vanguardia, sustituyendo la capacidad de la unidad actual que solo operaba con 30 camas.

Se construye un nuevo hospital que dispondrá de 90 camas censables, mayor oferta de especialidades y equipamiento tecnológico de vanguardia, sustituyendo la capacidad de la unidad actual que solo operaba con 30 camas. Diagnóstico de insumos y personal: Revisión del suministro de medicamentos desde los almacenes hasta las farmacias, además de la identificación de vacantes de médicos especialistas en los nosocomios locales.

Revisión del suministro de medicamentos desde los almacenes hasta las farmacias, además de la identificación de vacantes de médicos especialistas en los nosocomios locales. Digitalización sanitaria: Avances en la automatización de procesos para el rastreo de insumos y la implementación del expediente clínico digital.

Seguimos trabajando para ampliar la infraestructura hospitalaria y garantizar más y mejores servicios de salud para todas y todos.