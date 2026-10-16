Dinero de García Luna se invertirá en escuelas para la Montaña de Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno entregará 200 millones de pesos recuperados de los presuntos fraudes del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, procesado en Estados Unidos, para las escuelas de la Montaña de Guerrero.

“Estamos también por entregar los 200 millones de pesos recuperados de García Luna de los fraudes de la corrupción de García Luna a las escuelas de la Montaña de Guerrero”, indicó.

Consultada sobre el total de los recursos recuperados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la jefa del Ejecutivo anunció que el organismo presentará un informe sobre los bienes y recursos recuperados por el gobierno federal y el uso que se les ha dado.

“Nos preparamos de esta semana a la que viene hacemos un informe completo del INDEP, estamos también por entregar los 200 millones de pesos recuperados de García Luna de los fraudes de corrupción de García Luna a las escuelas de la Montaña de Guerrero, entonces, podemos hacer una mañanera en donde se presente todo lo que se ha recuperado, a dónde se ha ido y los beneficios en general”, comentó.