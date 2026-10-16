Abren compuertas de presa La Boca ante intensas lluvias en Nuevo León

Ante las lluvias registradas en Nuevo León, por el paso del Frente Frío número 2 en la región, las compuertas de la Presa de La Boca fueron abiertas luego de que el embalse alcanzó el 100 por ciento de su capacidad.

El gobierno de Nuevo León informó que, desde la madrugada de este viernes, el gobernador y autoridades de Conagua determinaron esa acción.

El mandatario del estado, Samuel García, realizó un recorrido por la cortina de la presa, acompañado de Luis Carlos Alatorre Cejudo, director del Organismo de Cuenca Río Bravo de Conagua, explicó que la medida busca regular el nivel del agua ante el incremento de las aportaciones de sus afluentes y reducir los riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo.

Al corte10 de la mañana, presa de la Boca está completamente llena. En este momento se abren todas las cortinas porque ya está full. Estamos en la rayita del Malecón. Se abren compuertas”, expresó el jefe del ejecutivo estatal en un mensaje difundido en sus redes.

Precisó que el agua liberada de La Presa La Boca se conducirá hacia El Cuchillo, ubicada en el municipio de China.

Alatorre Cejudo informó que la Conagua había incrementado paulatinamente la apertura de las compuertas; sin embargo, la intensidad y abundancia de las lluvias provocaron un aumento del nivel del agua superior al previsto.

El funcionario federal lanzó un llamado a la población que habita en las zonas bajas de la presa, para mantenerse atenta al comportamiento de los cauces y extremar precauciones.

Ante el pronóstico de que las precipitaciones continúen, el mandatario del estado pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios.

También como parte de la supervisión a las fuentes de almacenamiento del estado, el mandatario continuaría su recorrido por las presas Cerro Prieto y León, cuyos niveles también registran incrementos.

El gobernador destacó que Protección Civil de Nuevo León se mantiene alerta ante cualquier eventualidad, al momento se registra un saldo blanco en el estado.