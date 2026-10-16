Hombre muere ahogado tras ser arrastrado por corriente de agua en Chihuahua

Entre los incidentes registrados durante la noche del jueves y madrugada del viernes por las tormentas de lluvia en la ciudad de Chihuahua, se reportó el fallecimiento de un hombre que fue arrastrado por la corriente del agua en la colonia Nombre de Dios.

El gobierno municipal, a través de sus diferentes dependencias, activó labores de atención y respuesta a diversos reportes ciudadanos relacionados con inundaciones, derrumbes, acumulación de agua, afectaciones en viviendas y vehículos.

Entre las principales incidencias atendidas por el Heroico Cuerpo de Bomberos, destaca el colapso de una barda de aproximadamente dos metros de altura en un domicilio de la colonia San Carlos, debido a la presión del agua acumulada por las lluvias.

En la colonia Cerro de la Cruz, elementos de Bomberos atendieron dos reportes por ingreso de agua a viviendas.

En la zona serrana de la Alta Tarahumara, se reportaron tormentas de granizo y las primeras heladas de la temporada invernal.