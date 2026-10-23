Presidenta Claudia Sheinbaum destaca nivel más bajo en 13 años en la percepción de inseguridad; se ubica en 58.1%, según la ENSU del INEGI

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la población México se siente más segura, ya que la percepción de inseguridad se ubica en 58.1%, nivel más bajo registrado desde el inicio de esta consulta hace 13 años.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo resaltó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que representan una reducción de 1.7 puntos porcentuales respecto a junio de 2026 (59.8 por ciento).

Es el punto más bajo desde que inició la encuesta hace 13 años. Es decir, la gente se siente más segura, dicho por el INEGI, por una encuesta que se realiza de la misma manera desde hace 13 años. Es cuestión de seguir trabajando todos los días para seguir avanzando en la disminución de los índices delictivos y con ello la inseguridad que la gente siente en las calles de sus ciudades”, puntualizó.

La Mandataria federal reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación con el eje de Atención a las Causas.

De acuerdo con la ENSU, en comparación con septiembre de 2025, 28 ciudades registraron mejoras significativas en la percepción de seguridad.

Señala que la población que reportó haber presenciado o escuchado robos o asaltos cerca de su vivienda se ubicó en 45.3%, el menor nivel desde 2013; la atestiguación de disparos frecuentes con armas disminuyó 16.7% respecto al cuarto trimestre de 2024; y la percepción de inseguridad en las escuelas se redujo a 12.2%.