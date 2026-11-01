Asesinato de Manzo: venganza del CJNG; tras un año hay 90% de avance en investigación

A 12 meses del homicidio de Carlos Alberto Manzo en Uruapan, Michoacán la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene la investigación con 34 personas detenidas y un 90 por ciento de avance.

La indagatoria concluyó que el crimen respondió a una “venganza” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la captura de uno de sus mandos locales, descartando la atracción del caso por la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los procesados están Ramón “N”, alias R1, presunto autor intelectual, y Jorge “N”, alias El Licenciado, operador logístico.

Foto: Cuartoscuro.

Personas cercanas a Carlos Manzo, bajo investigación

También hay perfiles cercanos a la víctima, como su ahijado Alexis “N”, alias El Brilloso, acusado de filtrar sus movimientos.

Continúa prófugo José “N”, exjefe de seguridad del ayuntamiento, mientras siete escoltas permanecen bajo proceso judicial.

El exfiscal Carlos Torres asumió la coordinación estatal de Morena tras liderar las indagatorias iniciales, mientras que antiguos señalamientos derivaron en la comparecencia como testigos de perfiles como el diputado Leonel Godoy y el senador Raúl Morón.

Fotos: Especial.

Asesinato de Carlos Manzo en Uruapan: ¿qué pasó el 1 de noviembre de 2025?

El 1 de noviembre de 2025, el panorama político y la seguridad en Michoacán sufrieron un golpe histórico. Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el primer alcalde independiente del municipio de Uruapan, fue asesinado a balazos durante la celebración del Festival de las Velas en pleno Centro Histórico de la ciudad. El edil, reconocido por su discurso frontal contra la delincuencia organizada, fue atacado mientras interactuaba con los ciudadanos en un evento por el Día de Muertos. Su fallecimiento se confirmó poco después en un hospital local.

El asesinato ocurrió aproximadamente a las 20:10 horas en la Plaza Morelos. Carlos Manzo se encontraba tomándose fotografías con niños asistentes al festival cuando fue abordado por un tirador. Las crónicas periciales indican que recibió múltiples impactos de bala. Víctor Manuel “N”, un adolescente de 17 años originario del municipio de Paracho, abrió fuego contra el alcalde y fue abatido de inmediato en el lugar por el cuerpo de seguridad del edil.

Además del fallecimiento del alcalde, el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo resultó herido, aunque fue reportado fuera de peligro.

Por Mauricio Alvarado.

*mcam