Premian tecnología que arrebata 36 mdp al huachicol de agua en Irapuato

Con tecnología pensada para buscar agua en Marte, en Irapuato, Guanajuato, en un año se detectaron 61 tomas de agua clandestinas que, tras ser regularizadas, derivaron en una recuperación económica estimada en 36.6 millones de pesos.

Se trata de un sistema que permite tomar una suerte de radiografía satelital de la superficie de la Tierra a través de nubes, vegetación y parte del suelo, para detectar irregularidades de humedad en éste, el cual permite diagnosticar los sistemas hidráulicos, ubicar fugas invisibles y robo del líquido.

Tras los resultados del programa, implementado por la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (Japami) y ejecutado por la empresa Integrored, dicho municipio recibió el Premio ICLEI al Gobierno Local Sustentable, en la categoría de mejor gestión del agua.

Hemos detectado, en el municipio de Irapuato, tomas de agua no autorizadas que nos han dado muchos metros cúbicos recuperados y, de alguna forma, también una alineación en los procedimientos y la gobernanza para que podamos incrementar esta recaudación que se ha tenido en el organismo operador", dijo Yadhira Porto Castillo, gerente comercial de Japami, durante el XXIII Congreso Internacional de ICLEI. Ciudades amables con el planeta hacia el 2050, donde recibió el galardón de manos de Fernanda Lonardoni, representante de ONU-Habitat.

La tecnología orbital Asterra Recover, emplea satélites para mapear la humedad subterránea en la red presurizada Especial

Los retos a los que nos enfrentamos eran metodologías antiguas y teníamos que mirar hacia el futuro con tecnologías y alianzas estratégicas para tener una gestión sostenible", agregó.

Entre agosto de 2025 y 2026, el programa reportó una recuperación de cinco mil 792 metros cúbicos de agua tras la regularización de 61 conexiones clandestinas, mientras que 67 más están en proceso de regularización.

A esto se suma la detección de 626 fugas de agua no visibles equivalentes a una pérdida de líquido de más de 712 metros cúbicos por año.

De Marte al subsuelo

El programa de recuperación de agua de Irapuato opera mediante la tecnología israelí Asterra Recover, que emplea tomas hechas desde un satélite de un Radar de Apertura Sintética (SAR) de banda L, ubicado a 600 kilómetros de altura. La toma satelital atraviesa capas de nubes y suelo para obtener una imagen similar a una radiografía e identificar variaciones atípicas de humedad.

Para interpretar los datos se emplean algoritmos alimentados con inteligencia artificial que procesan las imágenes y cruzan la información con el padrón catastral del municipio para delimitar Puntos de Interés (POI) en radios de 100 a 200 metros.

Una vez definido el cuadro de la irregularidad, se inicia la verificación en campo mediante un equipo técnico de especialistas llamados geofonistas —un grupo con visión de género en el caso de Integrored—, quienes inspeccionan las tuberías con sensores acústicos diseñados para captar y amplificar las vibraciones en la infraestructura hidráulica bajo la superficie y confirmar si el agua se escapa por una fractura de la red o por una extracción ilegal.

El análisis incluye el procesamiento de imágenes mediante algoritmos avanzados de IA y delimitación de “Puntos de Interés”. Especial

En el municipio de Irapuato, dicha tecnología ha permitido reparar 424 fugas en un año, lo que representa una recuperación de agua de 445 mil metros cúbicos, mientras que 202 fugas están en proceso de reparación.

Tan sólo la atención de 190 fugas en la red de distribución de agua potable del fraccionamiento El Naranjal derivó en una reducción sostenida de 35% en el volumen del líquido que debe ser suministrado a la colonia y disminuyó en 25% la extracción en el pozo que abastece a la zona, según datos de Japami.

Conforme aumentó el número acumulado de fugas canceladas, el suministro semanal requerido por la zona registró un descenso, al pasar de 8 mil 610 metros cúbicos en la semana uno a 5 mil 39 metros cúbicos en la semana cinco. El impacto de las obras fue evaluado mediante lecturas diarias en el macromedidor del sistema.

Despliegue de equipo especializado de geofonistas en un modelo con enfoque de género, que se encarga de localizar averías físicas de la red, desperdicio o tomas clandestinas. Especial

Reconocimiento internacional

El premio que este viernes recibió el municipio de Irapuato es entregado por ICLEI–Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, una red mundial integrada por más de 2 mil 600 gobiernos locales, la cual funge como observadora oficial de las Naciones Unidas en las convenciones de cambio climático, biodiversidad y desertificación.

Durante la entrega del reconocimiento, Fernanda Lonardoni, representante para México, Cuba y Centroamérica de ONU–Hábitat, y Édgar Villaseñor Franco, secretario regional para México, Centroamérica y el Caribe, destacaron la importancia de que los gobiernos locales implementen iniciativas para el cuidado del agua, como los principales administradores del agua.

Intervención de cuadrillas de reparación y clausura/regularización de conexiones ilegales Especial