El INE consumió 77 mil mdp en 4 años con Taddei; gasto electoral, bajo lupa

El Instituto Nacional Electoral (INE) que encabezó Guadalupe Taddei Zavala se convirtió en una aspiradora de dinero público. De acuerdo con documentos oficiales, durante su gestión el Instituto tuvo aprobados 124 mil 782 millones de pesos entre 2023 y 2027, de los cuales ejerció 77 mil 630 millones entre 2023 y 2026.

En 2023, la administración de Taddei solicitó 24 mil 696 mdp y le otorgaron 20 mil 221 mdp; para 2024 pidió 37 mil 770 mdp y le concedieron 32 mil 767 mdp; en 2025 solicitó 28 mil 896 mdp y obtuvo 15 mil 420 mdp; y el año pasado pidió 15 mil 99 mdp y le entregaron 14 mil 99 mdp. Para 2027, año de elecciones intermedias, pretendía 48 mil mdp, pero Hacienda le asignó 42 mil 274.5 millones de pesos.

Al encabezar la elección Presidencial de 2024, el INE recibió 32 mil 767 mdp y al final ejerció 33 mil 167 mdp, 1.2% más de lo aprobado.

En dicho proceso pagó honorarios a 85 mil 857 personas por 4 mil 642.4 mdp; además, la Presidencia gastó 2.6 mdp por tres funcionarios y 39 consejeros costaron 21.2 millones de pesos.

El presupuesto del INE para 2027 supera al de las cámaras de Diputados (9 mil 913 mdp) y Senadores (5 mil 103 mdp), CNDH (mil 650 mdp), Inegi (11 mil 816 mdp) y FGR (20 mil 893 mdp).

También rebasa a secretarías como Trabajo, Agrario, Hacienda y Cultura, e incluye 10 mil 841 mdp para partidos. Para 2027 proyectó 17 mil 395 mdp en cartera de proyectos, aumentando 32.3% su requerimiento base frente a 2024.

El INE de Taddei, devorador de dinero público

El Instituto Nacional Electoral (INE) que encabezó Guadalupe Taddei Zavala se convirtió en una aspiradora de dinero público.

De acuerdo con documentos oficiales, durante su gestión el instituto tuvo aprobados 124 mil 782 millones de pesos entre 2023 y 2027, de los cuales ejerció 77 mil 630 millones entre 2023 y 2026.

En 2023, la administración de Taddei solicitó 24 mil 696 millones de pesos y le otorgaron 20 mil 221 millones.

Para 2024 pidió 37 mil 770 millones y le concedieron 32 mil 767 millones.

En 2025 solicitó 28 mil 896 millones y obtuvo 15 mil 420 millones.

El año pasado pidió 15 mil 99 millones y le entregaron 14 mil 99 millones.

Cuartoscuro

Para 2027, año de elecciones intermedias, Taddei pretendía 48 mil millones de pesos, pero la Secretaría de Hacienda le asignó 42 mil 274 millones 500 mil pesos.

A Taddei le tocó encabezar el INE en la elección presidencial de 2024.

Para ese proceso recibió 32 mil 767 millones de pesos, 5 mil millones menos de lo solicitado, que fueron 37 mil 770 millones. Al final ejerció 33 mil 167 millones, 1.2% más de lo aprobado, según la revisión de la Cuenta Pública 2024.

La diferencia entre el presupuesto de aquella elección y el de la próxima, cuyo proceso ya está en curso, es de casi 10 mil millones de pesos.

En 2024, el INE pagó honorarios a 85 mil 857 personas, con un gasto de 4 mil 642 millones 474 mil 325 pesos.

En ese mismo documento se señala que la presidencia del INE gastó 2 millones 695 mil 196 pesos, por tres funcionarios, mientras que 39 consejeros electorales costaron 21 millones 224 mil 96 pesos.

El presupuesto del INE para 2027, aprobado por la Cámara de Diputados y avalado por el Senado, supera al de la propia Cámara, de 9 mil 913 millones de pesos; al del Senado, de 5 mil 103 millones; al de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de mil 650 millones, y al del Inegi, de 11 mil 816 millones.

Reproducir Diputados del #PRI solicitaron la destitución formal del representante de #Morena ante el INE, señalado por su presunta vinculación con la venta de candidaturas dentro del partido.

También duplica el de la Fiscalía General de la República (FGR), de 20 mil 893 millones.

Absorbe lo asignado a la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y la Cancillería, que juntas suman 21 mil 742 millones de pesos. Es mayor, además, que el de las secretarías de las Mujeres, Turismo, Economía y la Agencia Digital, juntas.

Y, por separado, rebasa a las secretarías del Trabajo (30 mil 852 millones), Desarrollo Agrario (37 mil 873 millones), Hacienda y Crédito Público (27 mil 96 millones) y Cultura (15 mil 858 millones).

Dentro del monto aprobado para 2027 están 10 mil 841 millones de pesos de financiamiento a partidos políticos, prácticamente lo mismo que en 2024, cuando fueron 10 mil 444 millones.

En el gasto de operación, las oficinas centrales cuestan 2 mil 380 millones de pesos, y la red territorial de Juntas Ejecutivas Locales y Distritales requiere mil 567 millones para tareas administrativas y operativas.

Incrementos

El incremento entre 2024 y 2027 está en el rubro de operación y proyectos, que pasó de 22 mil 322 millones a 31 mil 431 millones de pesos.

Otro dato del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF): para 2026, Hacienda presupuestó 21 mil 837 millones, casi la mitad de los 42 mil 274 millones 500 mil asignados para 2027.

La operación del INE se encareció en estos tres años.

Reproducir Tres funcionarios del INE presentaron su renuncia tras la caída de Guadalupe Taddei, señalados por presuntos vínculos con Alfredo Hernández, contratista clave del escándalo.

En 2024 se le aprobaron 8 mil 802 millones de pesos para organizar el proceso electoral; para 2027, el instituto proyectó 17 mil 395 millones para su cartera de proyectos electorales.

Los comicios tienen alcances distintos, ya que el de 2024 fue una elección general concurrente, considerada la más grande de la historia, con la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales en juego.

En 2027, la elección intermedia renovará la Cámara de Diputados, junto con 32 elecciones locales y 17 gubernaturas.

Para 2024, el INE formuló un anteproyecto base y de proyectos institucionales por 23 mil 757 millones 453 mil 846 pesos.

La Cámara de Diputados ajustó el presupuesto en 5 mil 3 millones de pesos y, con los 10 mil millones de financiamiento a partidos, se entregó un presupuesto de 32 mil 767 millones.

Al final, el INE gastó 1.2% más de lo asignado.

Para 2027, el requerimiento base y de proyectos fue de 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos, un incremento nominal de 32.3% frente al anteproyecto base de 2024.

*mcam