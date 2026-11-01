Somos se arma con los desilusionados del PAN

Exgobernadores, exlíderes, así como exsecretarios de Estado de los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón se han unido en los últimos meses a la estructura y al Consejo Consultivo Ciudadano de Somos, partido de reciente creación que contenderá en los comicios de 2027.

La anterior Marea Rosa, movilización ciudadana que apoyó la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, terminó por integrar a políticos que, por distintas causas, se alejaron de Acción Nacional.

De esta forma, entre los cercanos a Somos destacan figuras como el expresidente del PAN Gustavo Madero Muñoz; exgobernadores como Carlos Medina Plascencia (Guanajuato) y Ernesto Ruffo (Baja California); el exconsejero nacional Juan José Rodríguez Prats y Manuel Clouthier Carrillo, hijo de Maquío, candidato presidencial en 1988.

Aunque propiamente no fueron militantes, exintegrantes del gabinete de Vicente Fox como el excanciller, Jorge Castañeda Gutman, el exvocero presidencial, Rubén Aguilar Valenzuela y la excoordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación, María Amparo Casar, también forman parte del consejo de Somos.

Asimismo, exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón están en el órgano consultivo del nuevo partido: la extitular de Conaculta, Consuelo Sáizar y Mony de Swaan, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Cambio

Actualmente, PAN y Somos buscan lograr la candidatura de la empresaria Verónica Ruffo al gobierno de Baja California. Como partido de nueva creación, Somos está impedido por ley a formar alianzas electorales con otros institutos políticos, por lo que la hija de Ernesto Ruffo deberá decidir por cuál acepta la nominación.

No solo figuras políticas nacionales han dado su respaldo al nuevo partido, también en estados como Guanajuato, Veracruz y la Ciudad de México, expanistas se han unido, como los exdiputados del PAN en la capital José Manuel Delgadillo Moreno y Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez.

Por su parte, Julián Javier González Suárez, presidente de Somos en Veracruz, anunció la incorporación de expanistas al nuevo proyecto: William Charbel Kuri Ceja, Rafael Eugenio Escobar Torres, Abel Ramírez Coria, Moisés Vásquez Cuevas y Alfredo Grajales Jiménez.

Es la suma de experiencia, talento, capacidad y voluntad de servir a Veracruz y a México. A quienes hoy se incorporan, les decimos con entusiasmo: esta es su casa", expresó en agosto pasado.

La estructura de Somos cuenta con varias exfiguras del PAN Especial

En Guanajuato, el nuevo partido quedó integrado por exmilitantes y exfuncionarios del PAN quienes decidieron separarse del blanquiazul tras manifestar su desacuerdo con el rumbo de ese instituto político.

Alberto Cifuentes Negrete asumió la presidencia estatal de Somos en Guanajuato, tras una amplia trayectoria política forjada en el PAN y diversos cargos gubernamentales.

A diferencia de Acción Nacional, cuyos futuros candidatos han sido designaciones directas del Comité Ejecutivo Nacional, en Somos se promoverán candidaturas ciudadanas, las cuales se determinarán mediante primarias abiertas a toda la ciudadanía.

Afiliados

Históricamente, el PAN ha contado con una membresía selecta, debido a que exigía cursos y exámenes relativos al humanismo demócrata-cristiano, así como revalidar periódicamente la militancia a sus afiliados.

En el último año, el Acción Nacional permite la afiliación de forma inmediata, como los demás institutos políticos. No obstante, al corte de agosto pasado, los panistas contaban con 366 mil 104 militantes, es decir, apenas poco más de 70 mil miembros, respecto al partido de nueva creación, que contabilizó 294 mil 141 personas afiliadas para lograr su registro este año.