Lemus informa sobre obras hidráulicas en Guadalajara para acelerar soluciones al abasto de agua 

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, informó mediante un video en sus redes sociales los objetivos que se plantean para acelerar las soluciones para mejorar el suministro y la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En dichos objetivos se plantea la construcción de un proyecto de rehabilitación e interconexión de infraestructura sanitaria en la zona del Colector de Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga, permitiendo así reducir las descargas residuales hacia el Canal y la Presa Las Pintas.

En compañía de David Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), destacó que como una primera etapa se busca reparar los colectores, sustituirlos por unos nuevos y limpiarlos para que puedan llegar a las plantas de tratamiento sin ningún problema.

Por su parte, Ismael Jáuregui Castañeda, Director General del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y Luis Enrique Barboza Niño, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), destacaron las acciones que se ejecutan de manera simultánea para recuperar las condiciones de operación del Sistema Antiguo de Abastecimiento de Guadalajara.

“Seguimos trabajando en el sitio, supervisando las obras que estamos haciendo, que anunciamos precisamente en la Conferencia Mañanera con la Presidenta de la República. Estamos trabajando mucho en la interconexión de los distintos sistemas que llegan hasta el Canal de Las Pintas y a la propia Presa de Las Pintas”, afirmó Pablo Lemus Navarro.

Mediante un estudio realizado por medio de recorridos de campo y revisiones de infraestructura se lograron detectar colectores colapsados, redes obstruidas por sedimentos, tramos sin infraestructura sanitaria y conexiones pendientes entre los sistemas de conducción.

Asimismo, durante la supervisión, Luis Enrique Barboza Niño, Director General de la CEA, detalló que, actualmente, se intervienen los colectores del Arroyo Seco, El Edén, El Zapote y El Capulín, cuya operación deficiente ha contribuido a la llegada de aguas residuales al Canal Las Pintas.

“En estos momentos, nos encontramos trabajando en la intervención de los colectores del Arroyo Seco, El Edén, El Zapote y El Capulín, que son colectores que tenían una aportación importante de escurrimientos de aguas residuales al Canal de Las Pintas”, explicó el director general de la CEA.

Por su parte, David Zamora Bueno, explicó que la principal problemática es el colapso de colectores en las partes altas de la cuenca y la acumulación de sedimentos en la zona cercana a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Ahogado.

“La principal problemática que tenemos de muchas de las descargas es que los colectores fallaron, se colapsaron, y eso hace que viertan directamente a los cuerpos de agua. La primera etapa que estamos haciendo es reparar esos colectores, sustituyéndolos por otros nuevos”, puntualizó.

La estrategia tiene como objetivo reducir la contaminación del Canal Las Pintas y evitar que las aguas residuales continúen incorporándose al sistema de abastecimiento.

Además, Ismael Jáuregui Castañeda, Director General del SIAPA, explicó que el Sistema Antiguo de Abastecimiento ya inició nuevamente operaciones para realizar trabajos de saneamiento, aunque todavía no suministra agua al sistema de bombeo.

“Por eso, el Sistema Antiguo ya empezó a operar otra vez, pero no está abasteciendo al sistema de bombeo. Lo estamos saneando, retirando este volumen para permitir que el agua nueva, el agua de calidad, nos llegue al sistema”, precisó.

A su vez, Jáuregui Castañeda agradeció la coordinación de la ciudadanía y las dependencias para restablecer el suministro de aguas en las colonias afectadas y destacó que las intervenciones forman parte de una estrategia de saneamiento que busca resolver las causas de la contaminación desde su origen.

Para finalizar, el Gobernador de Jalisco recalcó que se mantiene como prioridad recuperar las condiciones necesarias para incrementar el abastecimiento de agua potable y mejorar su calidad para el beneficio de las familias Jaliscienses.