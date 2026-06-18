Por violencia, UNAM cancela revisión de exámenes de admisión a licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que personas ajenas a la institución, grupos de presión, aspirantes y padres de familia impidieron este jueves la realización de un procedimiento relacionado con casos en los que se detectaron inconsistencias e irregularidades en un reducido número de exámenes de admisión a licenciatura.

A través de un comunicado, la máxima casa de estudios señaló que los hechos ocurrieron durante la atención presencial de aspirantes cuyos exámenes presentaron anomalías y que habían sido convocados conforme a los procedimientos establecidos por la institución.

La UNAM indicó que, debido a la negativa de algunos participantes de apegarse al mecanismo previsto y a los incidentes registrados, quedó cancelada la opción prevista para el grupo de aspirantes citado durante la mañana de este jueves.

Asimismo, informó que las personas convocadas para la tarde de este jueves y para el viernes serán notificadas sobre una nueva fecha para realizar el procedimiento correspondiente.

La institución reiteró que mantendrá procesos de admisión transparentes, con reglas claras y en condiciones de equidad, además de anunciar que emprenderá acciones legales contra personas o empresas que ofrezcan servicios fraudulentos relacionados con el ingreso a la Universidad.

También adelantó que presentará denuncias por los actos de violencia cometidos contra personal universitario durante la jornada.