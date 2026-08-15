Familias de la montaña de Guerrero retornan a sus comunidades con seguridad y bienestar

La implementación del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero ha permitido frenar los desplazamientos forzados y consolidar el retorno gradual de las familias a sus lugares de origen bajo condiciones de paz y certeza jurídica.

La estrategia gubernamental, desarrollada de manera integral en 19 comunidades pertenecientes a cuatro municipios de la región, atiende las causas estructurales de la violencia mediante la ejecución de obras de infraestructura, salud, educación, vivienda, empleo y caminos. Como parte del alcance inicial de estas acciones interinstitucionales, un grupo de 17 familias originarias de la localidad de Tula, en el municipio de Chilapa, reingresó formalmente a sus viviendas con el acompañamiento directo de las autoridades federales y estatales.

El proceso de reinserción comunitaria incluyó la rehabilitación y limpieza de los inmuebles, el restablecimiento integral de los servicios públicos básicos y la entrega de enseres domésticos, garantizando además el acceso directo de los habitantes a los programas sociales del bienestar. Para asegurar la sostenibilidad del proyecto y resguardar los derechos humanos de la población, las fuerzas armadas mantienen un despliegue operativo en la zona.

Sobre el respaldo institucional en la entidad, las autoridades del Gobierno de México ratificaron la continuidad del plan operativo al señalar que “la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es seguir con la presencia constante del Gobierno federal, en colaboración con las autoridades estatales, para apoyar a las familias, acompañar su retorno”.

La presencia de los cuerpos de seguridad operará como un eje permanente para impedir la reincidencia de actos delictivos y garantizar la tranquilidad de los pobladores en ambos sectores de la sierra. Ante este panorama de recuperación territorial, los voceros de la estrategia reafirmaron el compromiso del Estado mexicano para consolidar la pacificación regional al asegurar que “las y los habitantes de la Montaña Alta y Baja de Guerrero no están solos, el Gobierno de México permanecerá en el territorio el tiempo que sea necesario, a fin de consolidar la seguridad, construir bienestar y una paz duradera”. Con la participación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, la administración federal busca establecer un modelo de desarrollo social de largo plazo en la demarcación.