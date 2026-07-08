Por vía aérea y terrestre, protegen a desplazados de comunidad Tarahumara

Por vía aérea y terrestre, pobladores de la comunidad de Cinco Llagas, del municipio serrano de Guadalupe y Calvo, han sido custodiados y acompañados por policías estatales de Chihuahua, luego que la gobernadora les ofreció asilo en la capital del estado.

Tras la orden, el operativo fue encabezado por el Secretario de Seguridad Pública Gilberto Loya, quien diseñó un operativo integral de apoyo humanitario y resguardo en la comunidad de Cinco Llagas, municipio de Guadalupe y Calvo, que coordinó también el traslado efectivo de 15 personas hacia la capital del estado para garantizar su integridad.

El despliegue operativo dio inicio el pasado sábado 4 de julio, cuando elementos de la Policía del Estado arribaron a la zona para implementar labores de vigilancia, prevención y proximidad social.

Durante las entrevistas ciudadanas realizadas por los oficiales, se detectó la falta de suministro eléctrico, el cual fue cortado por los criminales que han amenazado a esta comunidad ante lo cual la corporación actuó para atender las necesidades básicas de la población.

Durante las entrevistas ciudadanas realizadas por los oficiales, se detectó la falta de suministro eléctrico, el cual fue cortado por grupos criminales. Cortesía

Con el objetivo de restaurar la comunicación de las familias, la SSPE instaló de manera emergente una antena de internet satelital, facilitando el acceso a la conectividad en la zona. Posteriormente, el día 6 de julio, los agentes realizaron la entrega de diversos kits alimenticios, que incluían maíz, frijol e insumos básicos.

Durante el martes 7 de julio, la Secretaría intensificó el apoyo con tres vuelos del helicóptero de la corporación, destinados al traslado de víveres adicionales para las familias. Asimismo, durante la mañana de este miércoles 8 de julio, elementos estatales brindaron escolta y seguridad al personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes ejecutaron los trabajos técnicos necesarios para el restablecimiento del servicio eléctrico en la comunidad.

Cabe señalar que, durante estas acciones, la SSPE finalizó el acompañamiento y traslado seguro de las 15 personas desde Cinco Llagas hacia la ciudad de Chihuahua, donde recibieron atención oportuna y fueron puestas bajo resguardo.

La Diócesis de Tarahumara de Baborigame extendieron un llamado de auxilio por la violencia desatada por grupos criminales y agradecieron al personal de la Policía del Estado por el respaldo brindado a la comunidad, así como por las acciones de vigilancia y ayuda humanitaria en la región.