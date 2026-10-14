Detienen a 'La Patrona', coordinadora de célula delictiva ligada al CJNG

Durante un operativo realizado por elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, en Campeche, fue detenida Noemí Cupil de la Cruz, de 46 años, alias La Patrona o La Reina del Cártel de San Lorenzo, presunta coordinadora de una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el gabinete de Seguridad.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo delictivo está relacionado con delitos de narcomenudeo, homicidios por la disputa de puntos de venta de drogas, extorsión, secuestro, robo de vehículos y portación de armas de fuego.

Con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en cumplimentaron una orden de aprehensión, se realizó la detención de La Patrona o La Reina del Cártel de San Lorenzo, en Ciudad del Carmen, Campeche.

Las investigaciones del gabinete de seguridad establecieron que Cupil de la Cruz mantenía la coordinación de actividades delictivas del CJNG en la zona de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Se indicó que a la detenida se le informaron sus derechos de ley y fue puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere, quien determinará su situación jurídica.