Poncho Almeraz formaliza su candidatura a diputado local por el Distrito 05 ante el IEC

Monclova, Coahuila.— Poncho Almeraz se registró formalmente ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) como candidato a diputado local por el Distrito 05, con el respaldo del magisterio, el sector obrero y el Partido del Trabajo (PT), como parte de la alianza que impulsa su candidatura en el estado.

Durante el acto de inscripción, destacó el acompañamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de trabajadores de la región, quienes han expresado su confianza en una agenda orientada a resultados y a la cercanía con la ciudadanía.

El candidato subrayó que su proyecto político se construye desde el territorio, con diálogo directo con la gente y con el compromiso de generar bienestar para las familias del Distrito 05.

“Vamos a seguir trabajando con responsabilidad y visión, escuchando a nuestra gente y dando resultados”, expresó el candidato.

Almeraz reiteró que su prioridad será representar las causas de la ciudadanía y fortalecer el desarrollo de la región desde el Congreso local de Coahuila.