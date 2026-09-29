Polo impacta Sonora como tormenta tropical; Rachel amenaza el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la tormenta tropical Polo tocó tierra en el estado de Sonora tras degradarse, mientras que la tormenta tropical Rachel avanza activamente frente a las costas del Pacífico central. Ambos sistemas mantendrán un temporal de lluvias intensas a torrenciales, rachas de viento violentas y oleaje elevado en al menos 10 entidades del país.

A las 15:00 horas (tiempo del centro de México), el centro de Polo se localizó en tierra a 160 kilómetros al noreste de Guaymas, Sonora. Registra vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y un desplazamiento veloz hacia el noreste a 33 km/h. Su circulación generará lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en el centro, sur y costa de Sonora, así como precipitaciones intensas en el norte de Sinaloa, y de fuertes a muy fuertes en las penínsulas de Baja California y el occidente de Chihuahua.

"En coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU., se descontinuaron las zonas de prevención por vientos de huracán para Sinaloa y Sonora. Sin embargo, los efectos de oleaje de 2 a 3 metros y ráfagas de viento continuarán durante las próximas horas", precisó el organismo meteorológico.

Simultáneamente, la tormenta tropical Rachel se ubicó a 435 km al oeste-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 490 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, desplazándose hacia el noroeste a 19 km/h con vientos sostenidos de 110 km/h. Rachel provocará lluvias torrenciales en la costa de Michoacán e intensas en Guerrero y Oaxaca, acompañadas de oleaje peligroso de 5 a 6 metros de altura en las costas del occidente. Se mantiene activa una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Pronóstico de impacto por sistema ciclónico:

Tormenta Tropical Polo: Lluvias torrenciales en Sonora; intensas en Sinaloa; muy fuertes en BCS y Chihuahua; fuertes en BC. Oleaje de 2 a 3 metros en el Golfo de California.

Tormenta Tropical Rachel: Lluvias torrenciales en Michoacán; intensas en Guerrero y Oaxaca; muy fuertes en Colima y Jalisco. Oleaje de 5 a 6 metros en costas del occidente.

Alertamiento general: Riesgo alto de deslaves, encharcamientos e incremento en cauces de ríos y arroyos en zonas vulnerables.