Polis mordelones se adaptan a era digital; ahora traen terminales de cobro

CANCÚN.– Dos elementos de la Policía Turística de Cancún fueron separados de su cargo al ser descubierto, a través de las cámaras corporales, el modo en el que extorsionaban a turistas; los encargados de la seguridad ya usaban hasta terminales bancarias por si las víctimas no tenían dinero en efectivo.

Ambos elementos, adscritos a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, operaban en la Zona Hotelera de Cancún y ya fueron dados de baja por la Dirección de Asuntos Internos.

“A través de la revisión y auditoría aleatoria de las cámaras corporales, se tuvo conocimiento de un video en el que se observa a dos agentes de la policía turística presuntamente realizando una conducta contraria a los principios que rigen nuestra función. Instruí el inicio de una investigación a través de la Dirección de Asuntos Internos, adicionalmente se determinó la separación del cargo de ambos agentes”, declaró el secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Jaime Padilla Barrientos.

En los videos proporcionados por la propia Secretaría de Seguridad, se observa que al menos uno de los agentes llevaba una terminal bancaria dentro de una bolsa y, presuntamente, era utilizada para realizar un cobro a la tarjeta de las víctimas.

Las imágenes también muestran el momento en que aparentemente se realiza el cargo mediante la terminal bancaria. Después, los elementos se retiran a bordo de una patrulla, mientras que los turistas abandonan el lugar caminando en dirección opuesta.

Además, las autoridades informaron que continuarán las investigaciones y que el caso podría ser turnado a la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de cohecho.

Según las autoridades, de 2022 a la fecha, un total de 147 elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana han sido removidos de sus cargos por malas prácticas.

2 policías de Cancún fueron cesados, luego de que utilizaron terminales bancarias para cobro de sobornos.

El dato

Contexto

· En los estados de Jalisco, Quintana Roo y la Ciudad de México se han detectado casos de policías que ya traen sus terminales bancarias para extorsionar a automovilistas.