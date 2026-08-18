Congreso de Michoacán autorizó 9 mil mdp para obra sin definir proyectos

El modelo de obra pública multianual implementado en Michoacán ha sido exitoso, pero su viabilidad financiera no puede atribuirse a un “milagro financiero”, sino principalmente al crecimiento de los recursos federales recibidos por el estado durante los últimos años, sostuvo el Centro Michoacano de Evaluación, A.C. (CEMIDE).

De acuerdo con el organismo, entre 2021 y 2025 Michoacán recibió más de 43 mil millones de pesos en ingresos adicionales, frente a los 9 mil millones de pesos que el Congreso estatal autorizó en 2023 para contratar obra pública mediante el esquema multianual.

Jesús Alva Aguilar, integrante del CEMIDE, señaló que el modelo funciona a partir de tres pilares: los recursos federales extraordinarios destinados al pago de la nómina magisterial, el incremento de las participaciones y aportaciones federales, y un mayor orden administrativo en la Secretaría de Educación estatal.

El primer componente corresponde al convenio federal U080, mediante el cual Michoacán recibe recursos extraordinarios para cubrir la nómina del magisterio.

De acuerdo con el CEMIDE, estos apoyos han llegado a superar los 4 mil 500 millones de pesos anuales, permitiendo reducir la presión que durante años ejerció el déficit educativo sobre las finanzas estatales y que limitó la inversión en infraestructura.

A ello se suma el incremento de las participaciones federales a partir de 2021, con tasas de crecimiento que en algunos años superaron el 15 por ciento, además del aumento de las aportaciones federales.

En cifras acumuladas, CEMIDE calcula que entre 2021 y 2025 el estado recibió más de 21 mil millones de pesos por convenios para el pago de la nómina magisterial; más de 13 mil millones por el incremento marginal de las participaciones federales, y más de 8 mil millones por mayores aportaciones federales. En conjunto, el monto supera los 43 mil millones de pesos.

El organismo contrastó estos datos con la promoción realizada por el Gobierno estatal sobre el denominado “Milagro Financiero de Michoacán”.

“No hay tal milagro”, afirmó Alva Aguilar, quien sostuvo que CEMIDE busca analizar las finanzas públicas a partir de los datos disponibles y no únicamente desde el discurso gubernamental.

Pese a sus cuestionamientos, el CEMIDE reconoce que el esquema de obra multianual abrió nuevas posibilidades para financiar infraestructura en Michoacán, después de años de limitada inversión pública.

El modelo comenzó formalmente en 2023, cuando el Congreso autorizó al Ejecutivo estatal un presupuesto multianual de hasta 9 mil millones de pesos, cuyos compromisos deberán pagarse antes del 30 de junio de 2027.

Para CEMIDE, el reto ahora es consolidar el esquema con mayor transparencia y rendición de cuentas, sin dejar que la promoción gubernamental impida analizar los factores financieros que realmente hicieron posible la inversión en obra pública.