Lotería Nacional rinde homenaje a Juan Gabriel con emisión de 2.4 millones de billetes conmemorativos

La Lotería Nacional develó el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2896 para rendir homenaje a Juan Gabriel, cantautor oriundo de Parácuaro, Michoacán. La edición conmemora el legado del artista con una colección de 10 cachitos y una emisión total de dos millones 400 mil boletos distribuidos a nivel nacional. El sorteo se celebrará el 28 de agosto de 2026 y dispondrá de un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, con una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios.

El acto estuvo encabezado por la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, junto al gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el presidente municipal de Parácuaro, Josafat Bautista González. Durante la presentación, las autoridades destacaron la relevancia cultural e histórica del compositor dentro de la identidad nacional.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expresó el orgullo de la entidad ante el tributo promovido por la institución: "Juan Gabriel es patrimonio cultural de los mexicanos y como michoacanos nos sentimos muy orgullosos de que hoy y siempre sea recordado", afirmó al señalar que las letras del cantante plasman los sentimientos del pueblo.

Por su parte, la directora Olivia Salomón remarcó el impacto generacional de la figura: "Llegó a los hogares y a los grandes escenarios; cruzó fronteras y consiguió algo extraordinario: hacer que un México diverso se encontrara en sus canciones". La funcionaria agregó que el cantante abrió camino frente a convencionalismos al demostrar que la autenticidad constituía una fuerza cultural. Salomón concluyó su intervención enviando un mensaje a la memoria del artista: "Querido Juan Gabriel, México no te dice adiós, México te canta".

En el encuentro participaron también representantes del acervo del compositor, entre ellos Felipe Rojas Portillo, director del Museo Juan Gabriel en Ciudad Juárez, así como la cineasta María José Cuevas y la productora María Luisa Arcaraz, quienes coincidieron en que el billete conmemorativo se convertirá en un objeto de colección.