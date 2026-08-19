Aumenta 28% la atención médica; en especialidades crece 60% el auxilio

Durante la actual administración se ha incrementado la atención en cada una de las instituciones de seguridad social del gobierno federal, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

De acuerdo con los datos presentados, se ha incrementado la atención de consulta con médico general, la consulta con médicos especialistas y las cirugías programadas en el IMSS, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE.

“Son 101 millones de consultas, 28% más. Ahora, adelante, consultas de especialidad, los médicos especialistas. Ahí es donde se ve todavía más el avance: 60 por ciento más consultas de 2022 a 2026, nada más entre enero y junio. 1.7 millones de consultas de médicos especialistas en el sistema público”, puntualizó Sheinbaum.

La Presidenta destacó que los incrementos en las atenciones médicas y cirugías en el sector público de salud demuestran que la población prefiere usar los servicios de salud pública federales por sobre las demás opciones.

“Eso quiere decir que en vez de irse al privado, pues están yendo al sistema público; que en vez de esperar, porque a lo mejor eran muy largos los tiempos de espera y ya no se atendían, pues ahora se están atendiendo en el sistema público”, puntualizó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo destacó que la atención se ha incrementado, principalmente, gracias al crecimiento que tiene el IMSS-Bienestar en 24 estados del país, en tanto que en las entidades donde no se cuenta con ese sistema, la atención se mantiene con cifras estables.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que en el periodo de enero a julio se prestaron 101 millones de consultas de medicina general en los servicios de salud del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, lo que representa 28% más que en el mismo lapso de 2022, cuando se tuvieron 78.9 millones.

Respecto a consultas de especialidad, se tienen registradas 31.7 millones de enero a julio de 2026, frente a 19.7 millones en el mismo lapso de 2022, esto es un incremento de 60 por ciento.

En cuanto a las cirugías programadas, se tuvieron 1.8 millones en el periodo de enero a julio de 2026, contra 1.4 millones en el mismo periodo de 2022, esto es 30 por ciento más.

“Pueden ver un incremento muy, muy importante en la capacidad de consulta de especialidad, que, además, como hemos informado en este espacio, está muy asociado a una política del Estado mexicano que inició en 2018”, dijo.