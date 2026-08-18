Síndica de Yautepec es detenida como probable responsable de ordenar masacre

MORELOS.

La noche de este martes la Fiscalía de Morelos, confirmó la detención de la Síndica de Yautepec, Karla Herrera, acusada de haber ordenado el ataque contra vecinos de la Colonia Rancho Nuevo, que estaban reunidos en una cancha techada que disfrutaba del partido México-Ecuador, el pasado 30 de junio, donde murieron 2 personas y nueve resultaron lesionadas.

La reunión habría sido organizada por Sandra Fernández Gómez, aspirante a la alcaldía de Yautepec y prima del Diputado Federal Agustín Alonso, y el alcalde Eder Alonso, cuya familia a gobernado dicho ayuntamiento desde hace más de 25 años.

Las víctimas del ataque esa noche del 30 de junio, fueron Miguel Ángel Tijera, esposo de Sandra y ayudante del Diputado Federal, quien murió en el lugar, además de una mujer que se puso frente a sus dos hijos y recibió los impactos de los atacantes y una menor de 17 años de edad.

De acuerdo con las investigaciones, hombres armados llegaron en una camioneta y una motocicleta y dispararon contra los asistentes, los atacantes fueron seguidos en cámaras de seguridad y se identificaron sus guaridas uno de ellos en la misma colonia.

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, dice el comunicado de la Fiscalía, "señala que Karla “N” habría ordenado el ataque, por lo que fue requerida por la autoridad judicial para responder por su probable responsabilidad en los hechos".

Por este caso, el pasado 16 de julio América Alejandra “N”, Eugenio “N” y Ulises “N” fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, como autores materiales pero las investigaciones dieron con la Síndica como la probable autora intelectual.

Con la captura de la funcionaria suman cuatro personas detenidas por su probable relación con el ataque. Karla “N” quedó a disposición del órgano jurisdiccional, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso