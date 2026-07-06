La fuerte lluvia que se registró la tarde de este lunes dejó severas inundaciones en varias partes de la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde un conductor fue arrastrado por una fuerte corriente pluvial en la colonia Australia.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al rescate de José Antonio Ramírez, de 63 años de edad, quien se encuentra a salvo y sin lesiones.

Los uniformados recibieron un reporte a través de los grupos de WhatsApp de la Comisaría.

El conductor se encontraba atrapado en el vehículo, por lo que el elemento Eliud Zapata se amarró una cuerda a la cintura y sujetó el otro extremo a la patrulla.

Posteriormente avanzó entre la corriente, sacó al conductor por la ventana, lo sujetó y lo ayudó a ponerse a salvo.

“Ya sentía que me moría, muchas gracias”, dijo José Antonio.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que, derivado de las fuertes lluvias de este lunes, varias personas han sido auxiliadas por elementos de la Policía de Saltillo.

También se apoyó a dos familias para ponerse a salvo, luego de que los vehículos en los que viajaban quedaron varados por los escurrimientos en distintas vialidades.

La Comisaría informó que suman alrededor de una decena de conductores auxiliados tras quedar sus unidades varadas.

Reproducir Policía rescata a conductor arrastrado por la corriente tras fuerte lluvia en Coahuila

Asimismo, se apoyó en el desagüe de tres domicilios que registraron inundaciones por los escurrimientos pluviales.

Elementos de la Policía Municipal, Tránsito, el Grupo de Reacción Sureste y agrupamientos especializados mantienen el monitoreo de las lluvias y escurrimientos que se registran principalmente al poniente de la ciudad, en colonias como Landín, Australia, Guayulera y Patria Nueva, entre otras.