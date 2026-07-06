Durante junio disminuye 37.3% el homicidio doloso en Puebla

Con la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Puebla se registró una reducción de 37.3 por ciento en el delito de homicidio doloso durante el mes de junio de 2026, lo que representa la cifra más baja reportada para este período en los últimos 11 años.

En conferencia de prensa, el gobernador Alejandro Armenta Mier informó que el estado contabilizó 28 víctimas menos en comparación con junio de 2025. Atribuyó estos resultados a la coordinación operativa con la administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, al fortalecimiento de las tareas de investigación y a la participación del sector empresarial en las mesas de seguridad.

“En la entidad no existe impunidad y la actuación del gobierno se rige con estricto apego a la ley. Una autoridad que omite su responsabilidad o participa en actividades ilícitas traiciona su obligación de proteger a la ciudadanía”, puntualizó el mandatario estatal al refrendar su política de cero tolerancia.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del estado, el vicealmirante Francisco Sánchez González, detalló que, con base en los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio de 2026 se registraron 47 víctimas de homicidio doloso, frente a las 75 reportadas en el mismo mes del año anterior.

Detalló que, del 1 al 30 de junio, las instituciones de seguridad realizaron mil 94 acciones operativas que permitieron la detención de 397 personas, de las cuales 222 quedaron a disposición del fuero común, 45 del fuero federal y 130 ante el juez calificador. Además, recuperaron 294 vehículos con reporte de robo y aseguraron 117 unidades.

También destacó que incautaron 195 mil 931 litros de hidrocarburo, 923 dosis de cocaína, marihuana y cristal, 103 cámaras de videovigilancia irregulares, 31 armas de fuego y 13 cargadores con cartuchos útiles.

Dentro del informe, las autoridades destacaron la detención de objetivos prioritarios generadores de violencia en la entidad, como la captura de Orlando Alexis N, presuntamente vinculado con hechos de violencia en las inmediaciones del mercado Morelos; la captura de Diego N presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y la detención de Arón N en Tlahuapan, donde aseguraron dos pipas con más de 4 mil litros de gas.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó sobre el aseguramiento de un inmueble en el municipio de Tepeaca, el cual era utilizado como resguardo y centro de distribución de pipas destinadas al traslado de combustible robado.