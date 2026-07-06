¡Saca el paraguas! El clima para este martes: tormentas y calor de más de 45°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este martes una jornada de contrastes climáticos extremos en el territorio mexicano, marcada por tormentas intensas en el centro y sur del país, y temperaturas sofocantes que superarán los 45°C en el noroeste.

Alerta por inundaciones y tormentas fuertes

Un canal de baja presión en combinación con la entrada de humedad provocará lluvias intensas en las regiones centro y sur de Veracruz, el norte de Oaxaca, el noroeste de Chiapas y el oeste de Tabasco.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes en gran parte del país, abarcando los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Para el centro de la República, la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Guanajuato también se encuentran bajo pronóstico de precipitaciones fuertes, mientras que Tlaxcala y Aguascalientes registrarán chubascos dispersos. Las autoridades piden extremar precauciones ante la posible formación de encharcamientos e inundaciones.

Calor infernal en el norte

A la par de las lluvias, el ambiente vespertino continuará extremadamente caluroso. El termómetro romperá la barrera de los 45°C en el noreste de Baja California y el centro de Sonora.

Por su parte, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas experimentarán máximas de 40°C a 45°C. El resto de los estados costeros del Pacífico y el Golfo de México se mantendrán en un rango de 35°C a 40°C.

Vientos y oleaje elevado

El SMN detalló que se presentarán vientos con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como una "Surada" con la misma intensidad en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El Valle de México mantendrá rachas más moderadas, de 30 a 50 km/h.

Finalmente, se activó el aviso por mar de fondo, el cual generará oleaje de 1 a 2 metros de altura en toda la costa occidental de la península de Baja California, el litoral del Pacífico (desde Sinaloa hasta Chiapas), así como en las costas turísticas de Yucatán y Quintana Roo.