Acepta ‘El Mayo’ que lo sentenciarán a cadena perpetua y pide prisión con atención médica

Ismael “El Mayo” Zambada reconoció este lunes que será sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos y solicitó al juez cumplir su condena en una prisión de tipo administrativo donde pueda recibir asistencia médica por su diabetes avanzada.

“El acusado, Ismael Zambada García, acepta que, como consecuencia de los graves delitos que ha cometido, será sentenciado a prisión de por vida. Solicita respetuosamente a este Tribunal que utilice su sabiduría, experiencia y familiaridad con el funcionamiento interno de la Oficina de Prisiones (BOP) para recomendar el encarcelamiento en una instalación médica apropiada”, dijo el abogado de “El Mayo” al juez Brian Cogan en documentos.

Pérez argumentó ante el juez que aunque “El Mayo” y “El Chapo” Guzmán son cofundadores del Cártel de Sinaloa, en los procesos de ambos hay diferencias que la corte puede tomar en cuenta para una sentencia y elección de prisión.

Dijo que “El Mayo”, a diferencia de “El Chapo”, se declaró culpable, renunció a su derecho de apelación, y al ponerse a disposición del tribunal ahorró millones en un juicio.

“En todo momento, el Sr. Zambada ha sido inequívoco en su aceptación de responsabilidad. Desde el inicio de estos procedimientos tras su llegada a los Estados Unidos en circunstancias altamente inusuales, dejó claro que tenía la intención de resolver el caso mediante una declaración de culpabilidad en lugar de un juicio”, dijo Pérez.

“Al hacerlo, Zambada ha renunciado no solo a su derecho contra la autoincriminación, sino también a cualquier posibilidad de apelar o buscar reparación a través de recursos de habeas corpus posteriores a la condena. En cambio, se ha sometido a la jurisdicción de este Tribunal”, explicó el abogado defensor.

Pérez también mencionó en documentos que “El Mayo” ha recibido “varias docenas de cartas de referencia de carácter de personas que crecieron en la misma zona de México que Zambada y lo conocen desde hace años. Estas cartas, en numerosos casos, citan actos personales de ayuda o generosidad que Zambada ha realizado”.

La fiscalía responderá el próximo lunes a los documentos que presentó hoy el abogado defensor.

La sentencia para “El Mayo” está programada para el 20 de julio.