Tecnología de vanguardia para los bosques: Michoacán reforestará con drones y 200 mil semillas

El Gobierno de Michoacán puso en marcha el programa “Bio Renace: Dispersando Vida”, una iniciativa diseñada para impulsar la restauración de los ecosistemas forestales del estado. A través de este proyecto, se implementará la dispersión aérea de 200 mil semillas mediante el uso de drones tecnológicos de última generación, con el objetivo de intervenir zonas degradadas y de difícil acceso en siete municipios de la entidad.

De acuerdo con el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, la estrategia comenzó formalmente en la zona conocida como Estribo Grande, dentro del municipio de Pátzcuaro, donde se esparcieron las primeras 12 mil semillas de pino en un terreno previamente afectado por incendios forestales. La ribera de este emblemático lago se mantiene considerada como uno de los polígonos prioritarios para la recuperación ecológica.

“Estamos apostando por el uso de la tecnología para el cuidado de nuestros bosques, con estrategias clave como el uso de drones que nos permiten llegar a zonas de difícil acceso”, explicó el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla.

El programa, coordinado por la Comisión Forestal de Michoacán, contempla la intervención en predios estratégicos ubicados en los municipios de Los Reyes, Nuevo Urecho, Pátzcuaro, Quiroga, Tacámbaro, Tzitzio y Uruapan. Para garantizar una mayor tasa de éxito y enraizamiento, el método consiste en esparcir "germoesferas", que son semillas recubiertas con un sustrato especial que les brinda protección frente al entorno y facilita su correcto establecimiento en la tierra.

Aprovechando las condiciones meteorológicas del periodo de lluvias, los trabajos aéreos —que concluirán de manera definitiva el próximo 15 de julio— distribuirán cinco especies forestales nativas: Pinus pseudostrobus, Pinus devoniana, Swietenia humilis, Enterolobium cyclocarpum y Leucaena leucocephala. Finalmente, las autoridades explicaron que se dará prioridad absoluta a la atención de 18 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y a las cuencas críticas de Pátzcuaro, Río Duero, Cuitzeo y Cutzamala.