Policía pasará dos años en prisión por golpear a una persona detenida

Un elemento de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Nombre de Dios, Durango, fue condenado a dos años de prisión, por su responsabilidad penal en el delito de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) informó que la sentencia condenatoria es en contra de Martín Eduardo Molina Rentería.

Mediante procedimiento abreviado, la autoridad judicial le impuso una pena de dos años de prisión, así como el pago de una multa por 19 mil 244 pesos y la reparación del daño por 15 mil pesos.

Fue en octubre del 2025, cuando elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción de la Fiscalía Anticorrupción cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Molina Rentería, entonces elemento de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Nombre de Dios, quien, en compañía de otros elementos, como forma de castigo, golpeó y dio malos tratos a una persona detenida.

Una denuncia llevó a la detención, por lo que se inició la investigación y se reunieron los elementos de prueba para sustentar el proceso penal que concluyó con la sentencia de dos años de prisión.