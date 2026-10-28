Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 28 de octubre de 2026

LA CONFESIÓN

¿Qué tan honestos somos los católicos mexicanos cuando nos confesamos en la iglesia?

R. La honestidad en la confesión no depende de nacionalidad, sino del vínculo personal con la fe. En México, la confesión funciona más como un espacio de alivio emocional que como un tribunal moral. Muchos creyentes revelan lo que consideran “faltas reales”, pero omiten aquello que les provoca vergüenza social: conflictos familiares, sexualidad, resentimientos. No es mentira deliberada; es pudor cultural. La confesión se vive como un diálogo íntimo donde el creyente busca orientación más que absolución automática. Además, la presión por “quedar bien” ante la figura del sacerdote influye en cómo se narran los pecados. La honestidad es parcial, pero no hipócrita: refleja la tensión entre fe, identidad y expectativas comunitarias.

LOS MÁS

¿Quiénes son considerados hoy los actores más profesionales y competentes del cine mexicano?

R. La industria mexicana ya no gira en torno a “estrellas” tradicionales, sino a intérpretes que combinan técnica, disciplina y presencia internacional. Entre los más respetados destacan Damián Alcázar, cuya solidez dramática lo ha convertido en referente para directores jóvenes; Karina Gidi, reconocida por su precisión emocional; Hernán Mendoza, capaz de sostener personajes complejos, e Ilse Salas, una de las más consistentes de su generación. También sobresalen Luis Gerardo Méndez y Mónica del Carmen. La profesionalidad hoy se mide por versatilidad, ética de trabajo y capacidad de sostener proyectos exigentes.

EDUCACIÓN EMOCIONAL

¿Por qué la educación emocional se volvió un tema central en la crianza contemporánea?

R. El auge de la educación emocional responde a un cambio cultural: los padres ya no buscan sólo disciplina, sino herramientas para que los hijos gestionen frustración, ansiedad y conflicto. Investigaciones recientes muestran que habilidades como identificar emociones, comunicar límites y tolerar la incertidumbre predicen bienestar más que el rendimiento académico. En México, las escuelas han comenzado a integrar programas de convivencia que enseñan regulación emocional desde primaria. El reto es evitar convertir la educación emocional en moda superficial; requiere constancia y modelos adultos coherentes. La crianza contemporánea reconoce que el mundo es más complejo y que la fortaleza nace de la comprensión.

MEZCAL

¿Qué hizo que el mezcal se transformara en símbolo cultural y económico en México?

R. El mezcal pasó de bebida regional a emblema nacional gracias a tres factores: rescate de técnicas artesanales, interés internacional y una narrativa que vincula el producto con identidad comunitaria. Estados como Oaxaca, Guerrero y Durango han visto crecer cooperativas que protegen procesos tradicionales frente a la industrialización. El boom, sin embargo, trae riesgos: sobreexplotación de agaves, marcas que ocultan prácticas poco éticas y presión turística sobre pueblos mezcaleros. Para consumidores informados, el mezcal representa autenticidad, pero también responsabilidad. Su valor cultural radica en que cada botella cuenta una historia de territorio, oficio y resistencia.