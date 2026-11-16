Una mujer murió y otra quedó lesionada luego de ser atropelladas por un oficial del municipio de Escobedo, en Nuevo León, que el pasado domingo conducía su unidad en la avenida Jardines del Canadá, específicamente en calles de la colonia Las Encinas.

La víctima mortal fue identificada como Ana Mireles Rosales, de 60 años, mientras que su hermana que resultó herida responde al nombre de María de los Ángeles Mireles Rosales, de 73 años de edad, y quien fue trasladada al Hospital de Zona.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo detalló que los hechos ocurrieron alrededor de las 13:15 horas, cuando el oficial identificado como Pedro Gustavo “N” se encontraba en servicio.

De acuerdo con la versión de las autoridades, el uniformado utilizó un retorno para realizar maniobras de reversa, sin percatarse de la presencia de las dos mujeres que terminó impactando con la parte trasera del vehículo.

Tras este suceso, al sitio acudieron elementos de la Policía Ministerial y unidades de Servicios Periciales, situación que derivó el cierre de la circulación en un sentido de la avenida.

Antonio Zavala, secretario de Seguridad de Escobedo, explicó que el oficial involucrado en el percance –quien cuenta con ocho años de trayectoria en la corporación- quedó a disposición del Ministerio Público y será la Fiscalía General de Justicia quien determinará responsabilidades.

El Gobierno Municipal de Escobedo informó que brindará todo el apoyo necesario para que la familia afectada solvente los pagos correspondientes a trámites funerarios y atención psicológica para quien lo requiera.

Detienen a joven por causar destrozos en mercadito

Un conductor que presuntamente embistió varios puestos de un mercado rodante en Monterrey fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) horas después del incidente.

El detenido fue identificado como Joaquín “N”, de 29 años, quien es investigado por los hechos registrados en el cruce de las calles Miacatlán y Cempoala, en la colonia Solidaridad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, tras ser alertados sobre lo ocurrido, agentes ministeriales iniciaron la búsqueda del conductor, quien presuntamente intentó escapar y durante la huida impactó una unidad de la corporación.

La persecución concluyó en el cruce de la avenida La Esperanza y la calle Ejidatarios, en la colonia Ampliación Municipal, donde los elementos lograron detenerlo.

Al realizarle una inspección, los agentes encontraron entre sus pertenencias dosis de narcótico y dinero en efectivo.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.