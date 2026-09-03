Policía arriesga su vida para salvar a abuelito durante incendio en Nuevo León

Sin pensarlo dos veces y pese a que el humo ya cubría prácticamente todo el interior de la vivienda, el policía Víctor Javier Iracheta ingresó en tres ocasiones a una casa en llamas hasta localizar y poner a salvo a un abuelito de 64 años que se encontraba atrapado.

De acuerdo a ABC Noticias, el rescate ocurrió este jueves en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Servando Canales y González Ortega, en la colonia José Luis Mora en Guadalupe, Nuevo León, luego de que vecinos alertaran a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sobre el incendio.

Al llegar al sitio, los oficiales fueron informados de que una persona identificada como Rober Ibarra Leal permanecía dentro de la vivienda, por lo que Iracheta decidió entrar para intentar localizarla.

El primer intento no tuvo éxito. El policía ingresó al inmueble, pero debido a las condiciones no logró encontrar al hombre, por lo que salió y volvió a entrar una segunda vez.

Fue durante ese segundo recorrido cuando consiguió ubicar a Rober Ibarra Leal, quien se encontraba atrapado y prácticamente sin posibilidades de moverse por sí mismo.

“Una vecina se acercó y me dijo que había una persona dentro de la casa. Ingresé tres veces. Primero una vez y no lo vi, y vuelvo a salir y vuelvo a entrar y vi a la persona, pero no podía entrar hasta el fondo”, relató el oficial.

Ante la intensidad del humo, Iracheta salió nuevamente de la vivienda, tomó un paño, lo humedeció en una cubeta con agua y regresó al interior para realizar el rescate.

Con el rostro cubierto y en medio de las llamas, avanzó hasta donde se encontraba el hombre, quien ya no podía desplazarse por cuenta propia.

“Vuelvo a salir y es cuando tomo un paño, lo mojo en una cubeta y me meto y saco a la persona. Ya no se podía mover el señor”, explicó.

El policía logró sacar al hombre de la vivienda y llevarlo hasta un punto seguro, donde recibió los primeros auxilios mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

“Estaba el humo a todo lo que da y no podía ya moverse, por eso me metí. Ya cuando lo saqué no podía ni respirar ni hablar”, recordó el oficial.

El hombre presentó quemaduras en distintas partes del cuerpo, principalmente en uno de sus brazos, por lo que fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado al hospital de la Sección 50 de Maestros.

De acuerdo con el afectado, el incendio comenzó cuando un televisor que se encontraba dentro de su domicilio comenzó a incendiarse.

Las llamas se extendieron rápidamente por la vivienda, lo que le impidió salir por sus propios medios.

Bomberos acudieron al lugar para combatir el incendio y controlar la emergencia, mientras que una ambulancia brindó atención médica al lesionado.

También se realizó una valoración a los policías que participaron en el operativo, debido a que estuvieron expuestos al humo durante las labores de rescate.

Para Iracheta, quien arriesgó su integridad para sacar al hombre de la vivienda, el rescate representa la esencia de su trabajo como elemento de seguridad.

“Pues me siento bien, satisfecho, de haber logrado sacar al señor. Es finalmente nuestro trabajo”, expresó.