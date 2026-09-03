INE elimina verificación de listas de observadores electorales

Por seis votos a favor y cinco en contra, el Instituto Nacional Electoral (INE) eliminó el paso de comparar la lista de ciudadanos que se inscriban como observadores electorales, contra el padrón de servidores de la nación, para evitar que funcionarios públicos cercanos a los programas sociales, acudan a las casillas como observadores electorales.

Solo quedará que los observadores manifiesten, por escrito, que no fueron servidores públicos en el último año.

Para la oposición, esta medida abre la puerta a la presión de los votantes en las casillas, incluso se acusó a Morena de “colonizar” al INE, por la defensa de consejerías a favor de eliminar el cruce de padrones.

Hay que recordar que visitantes extranjeros y observadores electorales de las elecciones judiciales de 2025, denunciaron que había observadores electorales repartiendo acordeones o dando indicaciones a los votantes afuera de las casillas.

Durante su intervención, la consejera presidenta Guadalupe Taddei minimizó el número de servidores de la nación excluidos de la observación electoral que fueron detectados en años pasados por medio de la compulsa.

Dijo que en 2024 se encontró a 24 personas; en la elección judicial de 2025, más de 200, en contraste con 45 mil militantes de partidos que se detectaron entre los más de 300 mil ciudadanos que se apuntaron para observar la elección.

Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos México, expresó que podía entender “que la representación de Morena está en este ánimo de defender los acuerdos, puedo entender incluso que haya vasos comunicantes de la representación de Morena con áreas distinguidas de este Instituto, incluso ese tipo de dinámicas son las que hablan en el debate público de que el INE se está colonizando por parte de Morena. ¿Será eso? ¿O de qué estamos hablando?”.