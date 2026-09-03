Gobernador Durazo duplica Policía Estatal: se integran 271 nuevos elementos egresados de la USP

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la graduación de 271 cadetes de la Generación Dragón, quienes concluyeron su formación policial inicial y se incorporarán a la Policía Estatal de Seguridad Pública.

Durante la ceremonia, el mandatario estatal destacó que la profesionalización y capacitación de los cuerpos de seguridad son prioridades de su administración.

Mencionó que la Policía Estatal pasó de 866 elementos en 2021 a más de 2 mil, gracias a las nuevas generaciones formadas en la Universidad de la Seguridad Pública.

Ustedes son el corazón del fortalecimiento institucional de las áreas de seguridad. No hay nada que pueda sustituir al recurso humano. La esencia de la construcción de instituciones está en la formación del personal de seguridad y es a ustedes a quienes, por nuestro conducto, la sociedad pone en sus manos el anhelo más preciado: la recuperación total de la paz y la tranquilidad.”, expresó el gobernador ante las y los integrantes de la nueva generación.

Durazo Montaño también resaltó las inversiones realizadas en equipamiento e infraestructura, entre ellas la adquisición de 920 patrullas y el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia. Sin embargo, sostuvo que el principal componente para fortalecer las instituciones de seguridad es la preparación de sus integrantes.

La Generación Dragón está integrada por 130 mujeres y 141 hombres, y es la más numerosa desde la creación de la Universidad de la Seguridad Pública. Además, fueron reconocidos cinco egresados de la primera generación de Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana.

El mandatario adelantó que la Universidad de la Seguridad Pública será fortalecida con nuevas instalaciones y programas de licenciatura, maestría y doctorado, con el objetivo de contar con profesionales mejor preparados para atender las tareas de seguridad, procuración y administración de justicia en Sonora.