“Pobrecitos, sufrían mucho bullying”; 'Los Cuates' planearon ataque a secundaria en grupo de odio

Los dos hermanos que fueron detenidos tras atacar una secundaria en Torreón, Coahuila, donde mataron a una maestra e hirieron a cuatro personas más, pertenecían a un grupo virtual donde se difunde el odio; además, sufrían “mucho bullying”.

Así lo detalló uno de los amigos de “Los Cuates”, quien también formaba parte del grupo virtual de odio donde los jóvenes adelantaron que planeaban realizar un ataque.

José, quién pidió que se le llame de esa forma para ocultar su verdadera identidad, explicó que “Los Cuates” sufrían mucho bullying: “tuve algún cierto tipo de contacto con ellos y son personas que realmente, pobrecitos (…), vivían en pobreza extrema, y alguno de ellos mencionó que iban a hacer algún ataque, y sí, pues lo hizo”.

Se dio a conocer que los hermanos Carlos y David, los gemelos que atacaron la secundaria número 13 en Torreón, Coahuila, formaban parte de la comunidad True Crime.

“Voy a hacer mi retribución”

José también contó que “Los Cuates” adelantaron su ataque en el grupo virtual, pero sólo comentaron que “iban a hacer su retribución, van a ver que la haré”.

Explicó que tras darse esta información los integrantes de la comunidad virtual no tomaron en serio la amenaza, que desafortunadamente sí se materializó.

Recordó que conoció a “Los Cuates” en un grupo de Telegram en el que se difundían ideas como el odio al mundo y a vivir; mencionó que uno de los términos más usados era “retribución”. “Lo que entiendo, lo que muchos de mis conocidos entienden, es cuando una persona va a hacer su ataque en contra de las personas; siempre viene cargado de todo lo que te han hecho en el pasado, o por algún odio o ideología que uno tenga”, detalló.

Grupos de comunidad True Crime “viven en línea”

José también expuso que la mayoría de los grupos de la comunidad True Crime “viven en línea” y es en estos sitios donde se comparten videos de violencia extrema, donde figura el maltrato animal.

Menciona que X, Telegram y TikTok son las plataformas en las que pueden expresarse libremente.

Siempre comienzan en TiktTok la mayoría, alguien publica algo de que ‘hay que hacer un grupo o algo así, ponen el link, el QR del grupo para que muchos se unan”, detalló.

Añade que el cubrebocas que simula la quijada de una calavera es una de las imágenes que caracteriza a esta comunidad: “el cubrebocas blanco de calavera significa neonazismo, o sea que tú tienes ideología neonazis, supremacistas blancas o de odio hacia la gente”.

Por último, destacó que este tipo de ataques se da por todo el bullying que reciben algunas personas, ya que son gente que ha sufrido mucho en toda su vida, “no sólo en la escuela, sino en casa, en muchos aspectos sufren y por eso es que lo hacen. Tienen odio, están muy resentidos con la gente”.