Cofepris alerta: 5 playas superan concentración de bacterias fecales

A días del inicio de la temporada vacacional, la autoridad sanitaria reportó que, aunque 98.3 por ciento de las playas monitoreadas son seguras, cinco destinos presentan niveles de contaminación que exceden los límites permitidos.

Ante la proximidad de las vacaciones de verano, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer los resultados de su monitoreo prevacacional de calidad de agua, revelando que cinco playas del territorio nacional no cumplen con las condiciones microbiológicas necesarias para el uso recreativo.

Tras un despliegue técnico realizado entre el 15 de junio y el 1 de julio, en el que se recolectaron y analizaron dos mil 279 muestras en 393 puntos de verificación, la autoridad informó un panorama positivo en términos generales: 284 playas (98.3 por ciento del total evaluado) son aptas para actividades de contacto primario, manteniéndose por debajo del umbral de riesgo de 200 enterococos por cada 100 mililitros, alineándose con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Foto: Especial

Sin embargo, el monitoreo identificó puntos específicos que presentan niveles elevados de bacterias, por lo que han sido clasificados como "no aptos" para los bañistas:

Baja California: Playa de Tijuana, en Tijuana

Jalisco: Playa del Cuale, en Puerto Vallarta / Bahía de Banderas

Oaxaca: Playa Principal, en Puerto Escondido

Veracruz: Playas José Martí y Tumbao, en el puerto de Veracruz

También se llevó a cabo en la playa Revolcadero FOTO: CARLOS CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM Foto: Cuartoscuro

Ante estos hallazgos, Cofepris inició la coordinación con las autoridades estatales y los Comités de Playas Limpias para implementar acciones urgentes de saneamiento y colocar la señalética preventiva correspondiente. La dependencia exhortó a la población a evitar actividades de nado o contacto directo en estos puntos señalados para proteger la salud colectiva.

Las autoridades locales ya ejecutan planes de contingencia para corregir las anomalías detectadas. Por su parte, la Cofepris puso a disposición del público el desglose completo del estatus de las playas a través de su plataforma digital, además de proporcionar la base de datos a la SEMARNAT para actualizar la aplicación móvil "Playas Mx", facilitando la consulta segura para los turistas.