Playa del Carmen, ante el mismo relevo que ya definió Quintana Roo

PLAYA DEL CARMEN, QR.

El pasado 15 de septiembre, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena definió a Eugenio "Gino" Segura Vázquez como coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo. Economista por el ITAM, senador con licencia y ex secretario de Finanzas y Planeación del gobierno estatal, Segura tiene 32 años y queda al frente del movimiento en la entidad rumbo al proceso de 2027.

Dos señales acompañaron ese anuncio. La primera fue el método. "La Comisión Nacional de Elecciones, a través de este ejercicio demoscópico que mide la opinión del pueblo de Quintana Roo, ha decidido definir como coordinador estatal…", expresó Citlalli Hernández al dar a conocer el resultado. La segunda fue el perfil elegido: un cuadro joven, formado dentro del movimiento, en una contienda donde participaron figuras de amplia trayectoria —entre ellas Rafael Marín Mollinedo, fundador de Morena, a quien la dirigencia nacional dedicó un reconocimiento especial durante el acto.

En Playa del Carmen, la conversación política se orientó de inmediato hacia la misma pregunta: si el criterio que ordenó la definición estatal se replicará en los municipios. Y si es así, quién está en condiciones de encabezar esa etapa en la ciudad.

Entre los perfiles masculinos que aparecen en la conversación pública, las mediciones serias que han circulado en el municipio coinciden desde hace meses en un nombre: Farid Rentería Bejos. No se trata de un resultado aislado ni de un dato reciente; es una posición que se ha sostenido a lo largo de distintos ejercicios y que se ha ampliado conforme avanza el proceso.

Su perfil corresponde con el que acaba de reconocerse en el ámbito estatal. Rentería dirigió Jóvenes Construyendo el Futuro en Quintana Roo, encargo desde el cual mantuvo presencia en los once municipios del estado con recorridos permanentes y vinculación directa con centros de trabajo. Al concluir esa responsabilidad, en lugar de replegarse, sostuvo una agenda territorial constante en las colonias de Playa del Carmen: militancia de origen, trabajo de base y una trayectoria construida íntegramente dentro del movimiento.

Ese ascenso vino acompañado de una campaña de desprestigio en espacios digitales, intensificada conforme creció su posicionamiento. La respuesta ha sido, hasta ahora, uno de los rasgos más comentados de su participación en el proceso: Rentería no ha respondido con descalificaciones ni ha señalado a ninguno de los demás aspirantes. Ha sostenido públicamente el respeto hacia sus compañeras y compañeros de partido, ha evitado el terreno de la confrontación personal y ha mantenido sin cambios su calendario de recorridos. En un proceso interno donde la unidad del movimiento es condición para conservar la plaza en 2027, esa conducta no es un detalle menor: quien aspira a coordinar tiene que poder convocar después a quienes compitieron con él.

Los demás perfiles que participan en la conversación —la presidenta municipal Estefanía Mercado, la diputada Majo Osorio, la consejera morenista Mirella Díaz y el segundo regidor Orlando Muñoz— llegan con trayectorias propias y respaldos construidos en distintos momentos de la vida política del municipio. La definición corresponderá a la militancia y a los instrumentos que determine la dirigencia.

El calendario no da margen amplio. Las reglas internas fijan el 31 de diciembre como límite para oficializar las coordinaciones pendientes, y la primera semana de enero de 2027 arranca formalmente el proceso electoral local en Quintana Roo. La convocatoria para las presidencias municipales sigue sin publicarse; el criterio con el que se resolvió la definición estatal, en cambio, ya es conocido.